May erkender: Kan ikke vinde afstemning

Premierminister Theresa May erkender, at hun stadig ikke kan få sin brexitaftale med EU vedtaget

Hun har fået det ind med staveplade fra Underhuset. To gange.

Og nu erkender den britiske premierminister, Theresa May, at hun fortsat ikke har opbakning til at vinde en eventuel tredje afstemning i det britiske parlaments underhus.

Det fortæller May i en tale til Underhuset, efter EU i sidste uge godkendte at forlænge brexit-deadlinen til 22. maj.

EU accepterer: Grønt lys til brexit-forsinkelse

Se også: Tredje afstemning om aftale kan blive droppet

- Som tingene står er der stadig ikke tilstrækkelig opbakning til at genfremsætte aftalen til en tredje afstemning, siger Theresa May i parlamentet.

Theresa May oplyser dog i parlamentet, at hun fortsat vil forsøge at få skilsmisseaftalen med EU vedtaget i parlamentet.

Dead deal

Labours leder, Jeremy Corbyn, siger i parlamentet, at 'premierministerens aftale er død', samt at det nu er tid til, at parlamentet overtager kontrollen fra regeringen. Det vil formentlig ske senere mandag aften ved en række 'indikerende afstemninger' om Underhusets ønsker for alternative brexit-scenarier.

EU har givet Storbritannien indtil 11. april, hvor briterne skal oplyse, om de vil tilslutte sig skilsmisseaftalen eller eventuelt bede om en længere udsættelse af brexit end til 22. maj. Sker det, vil briterne skulle ud i den absurde situation, at de skal stemme til Europa-Parlamentsvalget i maj, selvom de - efter alt at dømme - er på vej ud af EU.

EU har dog afvist at genåbne forhandlingerne om skilsmisseaftalen ved flere lejligheder.

Katastrofalt krisemøde

Theresa May har brugt hele weekenden på at forsøge at overtale højtstående EU-skeptikere i det konservative parti om at bakke op om hendes skilsmisseaftale med EU.

Boris Johnson. Foto: Ritzau Scanpix

May brugte søndagen på den britiske premierministers landsted, Chequers, hvor hun mødtes med bl.a. Boris Johnson, der ses som en mulig formandskandidat, hvis May trækker stikket.

Flere britiske medier spekulerede henover weekenden i, hvorvidt Theresa May vil annoncere, at hun trækker sig fra Downing Street, mod at den EU-skeptiske fløj accepterer hendes aftale og stemmer for den i parlamentet.

Alle forsøg på at overtale den hårde brexit-fløj i hos Tory'erne endte dog i vasken. Og May holder fortsat stædigt fast i premierministerposten.

