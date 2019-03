May flyver til hastemøde før afstemning

Den britiske premierminister, Theresa May, er mandag aften på vej til Strasbourg i Frankrig for at mødes med Jean-Claude Juncker.

Det oplyser Mays talsmand til nyhedsbureauet AFP.

- Premierministeren er netop rejst til Strasbourg for at tale med kommissionsformanden, lyder det.

Europa-Parlamentet har i denne uge samling i Strasbourg, og både EU's chefforhandler, Michel Barnier, og Juncker er i den østfranske by.

Tidligere mandag lød det fra May-lejren, at hun havde anmodet om en telefonsamtale med Juncker, men det ser ud til at ende med et fysisk møde.

Efter planen er premierministeren i Strasbourg omkring klokken 21.

Sky News erfarer fra britiske regeringskilder, at man ikke forventer det store gennembrud mandag aften. Omvendt er forhandlingerne nået så langt, at det er mere hensigtsmæssigt med et møde ansigt til ansigt, lyder det.

Helt afgørende er EU's krav om en irsk bagstopper. Et krav, der er uacceptabelt for de fanatiske antieuropæere i Mays parti.

Bagstopperen handler om, at der ikke skal opstå en hård grænse mellem EU-landet Irland og den britiske provins Nordirland, når briterne træder ud af EU 29. marts.

Bagstopperen sigter mod at beskytte en fredsaftale fra 1998, der stoppede 20 års blodig konflikt i Nordirland mellem grupper i Nordirland, der var loyale over for enten Storbritannien eller Irland.

Tirsdag skal det britiske parlaments underhus ifølge planen så igen stemme om den brexitaftale, May har indgået med EU.

Bliver den vedtaget, træder Storbritannien ud af EU den 29. marts.

Sidst May havde en aftale til afstemning i London, blev den stemt ned med et brag.

432 stemte imod aftalen. Kun 202 stemte ja.