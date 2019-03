May fremlægger brexitplan for tredje gang fredag

Storbritanniens premierminister, Theresa May, vil fredag for tredje gang forsøge at få vedtaget en brexitplan i parlamentet. Det oplyser den ansvarlige minister for parlamentariske anliggender, Andrea Leadsom.

Hun siger, at regeringen endnu ikke har fået afklaret, om parlamentets formand, John Bercow, vil tillade afstemningen.

Bercow gentog senest onsdag, at han ikke vil sende en brexitplan til afstemning, hvis den stort set er identisk med de planer om en EU-skilsmisse, som to gange er nedstemt i parlamentet.

Planen om brexit er indgået mellem May og EU.

Se også: EU slår fast: Brexitaftale skal godkendes denne uge