May: Jeg vil ikke skubbe brexit længere end til 30. juni

Premierminister Theresa May siger i en tv-transmitteret erklæring til nationen i Downing Street onsdag aften, at det er en stor personlig skuffelse for hende, at Storbritannien ikke kommer til at forlade EU med en aftale den 29. marts.

Hun siger, at hun har anmodet EU om en udskydelse af brexit til efter den fastsatte brexitdato. Den dato hun har bedt om udsættelse til, er den 30. juni.

- Jeg er ikke indstillet på at udskyde EU længere end til den 30. juni, siger hun.

Den britiske premierminister siger, at hun er klar over, at der er udbredt træthed og skuffelse over den politiske proces efter brexit-folkeafstemningen for snart tre år siden.

- Jeg er stadig fast besluttet på at få gennemført brexit, fastslår hun.