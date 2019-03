May på knæ: Skriver brev til EU

Storbritannien har formelt bedt om en udsættelse af brexit - landets skilsmisse med EU.

Det skriver BBC.

Ifølge en unavngiven minister, som almindeligvis troværdige BBC har talt med, går anmodningen fra Theresa May på, at udsættelsen kan vare helt op til to år, hvis ikke briterne kan nå at få en aftale i stand i mellemtiden.

Det er nu op til et EU's stats- og regeringschefer på et vitalt EU-topmøde torsdag at afgøre, om og på hvilke vilkår briterne kan få en udsættelse.

Alle 27 tilbageværende statschefer, herunder Lars Løkke Rasmussen, skal være enige.

Fortsættes...