May står skoleret: Skal brexit udsættes?

Underhuset i det britiske parlament skal i dag gøre status på landets skilsmisse med EU.

Regeringen vil fremlægge en dagsorden, som medlemmerne af parlamentet kan komme med ændringsforslag til.

Det forventes, at regeringen vil foreslå at fortsætte den retning, der blev stemt for i underhuset 29. januar.

Et af dagens store temaer er, at avisen The Times skriver, at 40 tidligere britiske ambassadører har opfordret Theresa May til at udsætte brexit, og det vil utvivlsomt blive debatteret i dag.

- De har en særlig plads i helvede

På et pressemøde sammen med den irske premierminister, Leo Varadkar, langede EU-præsident Donald Tusk onsdag 6. februar ud efter dem, der stod i spidsen for kampagnen for at melde Storbritannien ud af EU.

- Jeg har tænkt på, hvordan den særlig plads i helvede til dem, der promoverede brexit uden den mindste skitse af, hvordan det ville blive gjort sikkert, ser ud, lød det fra Tusk på pressemøde ifølge Reuters.

Tusk har understreget, at EU ikke er parat til at genforhandle en aftale med May, selvom det er hendes håb, efter at parlamentet har afvist den nuværende aftale. Det bliver i øvrigt bakket op af Jean-Claude Juncker, der er formand for Kommissionen.