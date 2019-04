May vil bede om endnu en brexit-udsættelse

Den britiske premierminister vil forsøge at undgå et no deal-brexit

Det er efterhånden blevet en daglig foreteelse, at britiske medier går i breaking med historier om brexit.

Således også tirsdag aften, hvor det blev meddelt, at premierminister Theresa May ville tale til nationen.

Mandag aften måtte Theresa May sande, at tredje gang ikke var lykkens gang. Hendes skilsmisseaftale med EU blev atter forkastet. 344 stemte imod. 286 stemte for.

Alt tyder dermed på, at Storbritannien skal forlade EU 12. april uden en aftale.

Det bliver dog ikke med Mays gode vilje, og hun har for kort tid siden meddelt, at hun Storbritannien igen vil søge om udsættelse af brexit, og regeringen fortsat vil respektere parlamentets beslutning om brexit.

- Vi har brug for yderligere udsættelse ved brug af Artikel 50. En udsættelse, som skal være så kort som mulig, og som hører op i samme øjeblik, vi godkender en aftale. Og det er nødvendigt, at vi er tydelige med årsagen til en sådan udsættelse, så vi sikrer, at vi forlader EU i rette tid og på en ordentlig måde, siger May i en tv-transmitteret tale efter et flere timer langt regeringsmøde i Downing Street.

May rækker derudover hånden frem til oppositionsleder Jeremy Corbyn for at finde en ny brexitplan.

- I dag vil jeg handle i et forsøg på at bryde dødvandet. Jeg tilbyder at sætte mig samme med lederen af oppositionen og forsøge at nå til enighed om en plan, som vi begge kan holde fast ved, så vi kan komme ud af EU, og så vi gør det med en aftale.

Parlamentarikere sagde tidligere tirsdag, at de med et lovforslag ville forsøge at forhindre en potentiel kaotisk no-deal exit den 12. april.

Endnu en udsættelse af brexit kræver, at alle EU's stats- og regeringschefer godkender udskydelsen.

May arbejder på at have en aftale klar før 22. maj. På den måde kan briterne slippe for at stemme til Europa-Parlamentet. Valget bliver afholdt mellem 23. og 26. maj, og Storbritannien skal - såfremt man ikke er ude af EU - også have medlemmer af Europa-Parlamentet.

Alle planer om afholdelse af et Europa-Parlamentsvalg er dog foreløbig skrinlagt, da Storbritannien er på vej ud af EU.