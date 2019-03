May ydmyget: Skrotter no deal

Det britiske parlaments underhus har afvist et no deal-brexit helt og aldeles

Det britiske parlaments underhus har onsdag aften valgt at udelukke et no deal-brexit med blot fire stemmer: 312 mod 308.

Beslutningen er samtidig en ydmygelse af premierminister Theresa May, da ændringsforslaget, som blev vedtaget understreger, at no deal er helt taget af bordet som mulighed for premierministeren i evt. kommende forhandlinger med EU.

Dermed skal der ikke stemmes om regeringens eget forslag, der blot afviser, at Storbritannien skulle forlade EU d. 29. marts uden en aftale.

Katastrofe for May: Brexitaftale nedstemt

Ændringsforslaget, der var stillet af både medlemmer fra de konservative og Labour betyder samtidig, at der ikke skal stemmes om regeringens eget forslag.

Få forklaret Brexit-situationen her, efter at Mays aftale blev nedstemt tirsdag.

Theresa May kan imidlertid vælge at ignorere afstemningsresultatet underhuset. Der er ifølge The Guardian ikke tale om formel lovgivning. Det er endnu uvist, hvordan regeringen vil forholde sig til resultatet.

Det ydmygende resultat fro Theresa May kommer kun et døgn, efter hun tirsdag aften måtte se sin egen aftale med EU forkastet af historisk stort flertal på 149 parlamentsmedlemmer. Det var anden gang, parlamentet skoddede hendes aftale med Jean Claude Juncker og EU.

Opdateres...