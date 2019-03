Mayday, Mayday: Skæbnedag for Storbritannien

Nu er det vind eller forsvind.

Et sidste nødråb fra premierminister Theresa May til EU's overboss, EU-kommissionsformand Jean Claude Juncker, kan have sikret den britiske regeringschef en vigtig sejr, når det underhuset i London tirsdag aften stemmer endnu engang om Storbritanniens skilsmisseaftale med EU.

Efter en panik-før-lukketid-smuttur til Strasbourg nåede May og Juncker sent mandag aften til enighed om en række fortolkninger og ændringer til brexit-aftalen mellem den britiske regering og EU.

Nattemødet mellem May og Juncker er blot seneste skridt i et forløb, der efterhånden er blevet en politisk kakofoni af aftaler, delaftaler, fortolkninger og fortolkninger af fortolkninger.

Men ifølge Jean Claude Juncker var det allersidste omgang i EU-baren for briterne. Nu er det 'take it or leave it.'

- I politik får man nogle gange en anden chance. Det er, hvad man gør med denne anden chance, der er afgørende. For der kommer ikke nogen tredje chance. Der bliver ikke flere fortolkninger af fortolkningerne, ikke flere forsikringer om genforsikringerne, hvis den meningsfulde afstemning går galt, sagde Juncker i bestemt tone efter mødet med Theresa May.

Ifølge kommissionsformanden er aftalen mellem Juncker og May juridisk bindende.

FAKTA: Det blev de enige om På mødet mellem May og Juncker blev parterne enige om en række fortolkninger og fælles forståelser i forhold til den skilsmisseaftale, der allerede er indgået, men som det britiske parlament har forkastet. Juncker har dog understreget, at aftalen ikke er blevet genåbnet: * EU og Storbritannien er nu enige om at gå efter alternative løsninger på udfordringerne på grænsen mellem Irland og Nordirland. Det skal ske inden udgangen af 2020. Det er netop det såkaldte 'backstop', eller bagstopperen, der har været en deal-breaker for mange konservative parlamentsmedlemmer, da de følte, at den vil skabe en hård grænse mellem Nordirland og UK i det Irske Hav, fordi Nordirland på alle væsentlige områder vil være en del af EU's frihandelsområde i årene fremover. * EU og Storbritannien går med til regelmæssige evalueringer af grænsespørgsmålet vedrørende Nordirland. * Efter 29. marts vil man øjeblikkeligt starte forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien. * Man vil gøre sig 'de største bestræbelser' på at styrke samarbejdet efter brexit. * To årlige topmøder, hvor 'seriøse forhandlinger på højeste niveau' skal handle om handels- og sikkerhedssamarbejde samt den nordirske grænsesituation. * Et såkaldt 'voldgiftspanel' kan fremover skønne, om EU blot lader bagstopperen med Nordirland fortsætte på ubestemt tid. Sker det, vil Storbritannien unilateralt kunne suspendere toldsamarbejdet - blot ikke på en måde, der truer den åbne grænse mellem Irland og Nordirland. Dette blev på BBC mandag aften kaldt en 'bagstopper til bagstopperen'. Kilder: Reuters, The Times. Vis mere Luk

Tabte med 230

Hvis det britiske underhus accepterer aftalen mellem May og Juncker og stemmer skilsmisseaftalen igennem, vil briterne officielt glide ud af EU med en aftale d. 29. marts. Dog med mulighed for teknisk forlængelse for at få papirarbejdet på plads.

Sidst, underhuset stemte om aftalen, blev det dog til en syngende lussing for Theresa May, der tabte med 230 stemmer. Og stemmer underhuset nej i aften, venter flere skæbneafstemninger de næste par dage.

De første meldinger Mays parlamentariske grundlag, som dels består af konservative brexit-tilhængere og dels af det nordirske parti DUP, har indtil videre været afventende. Først senere tirsdag vil det stå klart, om de denne gang vil bakke op om May.

Oppositionen i form af Labour-leder Jeremy Corbyn har imdlertid meldt ud, at han anbefaler parlamentet at stemme nej til aftalen.

Blandt de interessante begivenheder at holde øje med tirsdag bliver, hvorvidt den britiske justitsminister Geoffrey Cox vil ændre sin anbefaling til parlamentet. I december kunne han ikke anbefale de britiske parlamentsmedlemmer at stemme for regeringens aftale med EU.

