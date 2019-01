Mays krise fortsætter: Parlamentet afviser brexit-aftale

Det britiske parlament forkaster premierminister Theresa Mays brexitaftale med EU med 432 stemmer imod og 202 stemmer for.

Det er ifølge flere medier et af de største nederlag nogensinde til en britisk regering ved en afstemning i parlamentet.

May siger i en erklæring umiddelbart efter den historiske parlamentsafstemning, at hun vil fremlægge realistiske forslag til EU i den nye situation.

Labourlederen Jeremy Corbyn siger, at May-regeringens nederlag er det største i parlamentet siden 1920'erne.

- En udtræden af EU uden en aftale må nu tages af bordet, siger Corbyn, der vil have en mistillidsafstemning til Mays regering onsdag.

Talsmænd for regeringen siger, at en debat forud for mistillidsafstemning vil starte klokken 14 og vare frem til klokken 20 dansk tid.

Flere af Mays ministre siger i reaktioner, at de ikke er indstillet på at overdrage magten til Corbyn.

En gruppe af konservative parlamentarikere, der er imod EU, siger, at de vil gå imod en alternativ brexitstrategi, efter at Mays aftale er forkastet. De siger, at de i stedet ønsker, at briterne går efter en handelsaftale eller en udtræden på WTO-betingelser.

Hundredvis af mennesker - både tilhængere og modstandere af et EU-medlemskab var samlet på pladserne omkring den gamle parlamentsbygning i London, da afstemningen fandt sted.

- Dette kan blive dagen, hvor det bliver afgjort. Vi forlader EU uden en aftale, sagde en 25-årig EU-modstander, Simon Fisher, der ønsker et hårdt og hurtigt brud med EU.

I nærheden var en langt større folkemængde samlet på Parliament Square, hvor der var et hav af EU-flag. Nogle råbte, at de ønsker en ny folkeafstemning om EU, hvilket Mays regering afviser.

- Brexit betyder brexit, har premierministeren sagt igen og igen.

Afstemningen om brexitaftalen skulle oprindeligt have fundet sted i december, men May besluttede at udskyde den, da det stod klart, at aftalen ville blive forkastet.

Hun håbede at få flere forsikringer og justeringer i Bruxelles, men hendes modstandere siger, at hun intet har opnået.

Boris Johnson, den tidligere udenrigsminister i Mays regering, siger at det er indlysende, hvor dårlig aftalen er for briterne, og han erklærer aftalen for død.

- Vi bør med stadig større entusiasme forberede os på en situation uden en aftale, siger Johnson.

