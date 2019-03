Mays talsperson: Parlamentet har sat os i en svær position

Det britiske parlament har efterladt premierminister Theresa May i en svær situation, efter at et flertal har stemt for at anmode EU om at udskyde brexit.

Sådan lyder meldingen fra Theresa Mays talsperson umiddelbart efter afstemningen i parlamentet torsdag aften.

Theresa May forpligter sig ifølge talspersonen til at viderebringe de lovgivningsmæssige foranstaltninger, som skal til for at ændre datoen for briternes udtræden, som efter den hidtidige plan er 29. marts.

Talspersonen siger videre, at Theresa May ønskede og sigtede efter, at Storbritannien skulle forlade EU 29. marts. Men hun og regeringen vil nu "konfrontere" den svære situation, som parlamentet har sat dem i.

Det fastslås desuden, at den britiske regering fortsat forbereder sig på en udtræden af EU uden aftale. Det gør den, selv om parlamentet onsdag stemte ja til, at et brexit uden aftale helt skal udelukkes.

Ifølge EU-Kommissionen er det op til EU's ledere at tage stilling til enhver anmodning fra Storbritannien om at udsætte brexit.

De vil tage højde for begrundelsen og varigheden af udsættelsen. Derudover er det en prioritet at sikre funktionaliteten af EU's institutioner.