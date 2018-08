McCain opgiver behandling: Hans død er nært forestående

Den amerikanske senator John McCain, som i over et år har været i behandling for kræft i hjernen, har valgt at indstille behandlingen. Det oplyser hans familie ifølge nyhedsbureauet Reuters og flere andre medier i en udtalelse fredag.

Familien er samlet i hjemstaten Arizona, og personer tæt på den tidligere republikanske præsidentkandidat oplyser til New York Times, at hans død er nært forestående.

81-årige John McCain blev valgt til Repræsentanternes Hus i 1983 og i 1987 som senator. Han var desuden republikanernes præsidentkandidat ved valget i 2008, hvor demokraten Barack Obama vandt.

John McCain er kendt som en åbenmundet politiker, der ikke er bleg for at gå imod sit eget partis holdninger og for offentligt at kritisere den amerikanske præsident, Donald Trump. Af samme grund er der sjældent langt mellem, at Trump, der ligeledes er republikaner, offentligt taler dårligt om John McCain.

Selv under McCains sygdomsforløb, der har gjort, at han ikke har været i Senatet siden december, har Trump ikke holdt sig tilbage.

Adskillige gange har præsidenten givet John McCain skylden for, at det ikke lykkedes at trække den såkaldte Obamacare tilbage, ligesom han ikke nævnte McCain en eneste gang, da han tidligere på måneden underskrev en bevillingslov opkaldt efter netop McCain og efterfølgende holdt en 25 minutter lang tale.

Inden sin politiske karriere tjente han som pilot i den amerikanske flåde. Under Vietnamkrigen blev han skudt ned over Hanoi. Han blev hårdt såret, men overlevede styrtet, og blev holdt fange i knap seks år. Under sit fangenskab blev han blandt andet udsat for tortur, der har givet ham varige fysiske mén.

