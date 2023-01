McCarthy taber igen

Onsdag blev det for sjette gang demonstreret for åben skærm, at republikanske Kevin McCarthy ikke har den fornødne opbakning i sit eget parti til at sætte sig i formandsstolen i Repræsentanternes Hus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En hård kerne af partiets yderfløj nægtede igen at stemme på ham som formand, og omkring klokken 22.30 hæver Repræsentanternes Hus mødet indtil klokken 02.00 natten til torsdag dansk tid.

I mellemtiden har republikanerne mulighed for at stikke hovederne sammen for at finde en løsning på striden.

Ifølge det amerikanske medie CNN er der blandt republikanerne overvejelser om at nedsætte en komité af fire medlemmer, som støtter McCarthy, og fire medlemmer, som er imod hans kandidatur.

Præcist hvad de to parter skulle forhandle om, eller hvilke indrømmelser der er til forhandling, står endnu ikke klart.

Annonce:

Men der er tydeligvis tale om et alvorligt dødvande, hvor end ikke tidligere præsident og partiets eneste formelle præsidentkandidat til valget i 2024 Donald Trumps tryglen om samarbejde har kunne rykke på tingene.

- Det er tid til at alle vores fantastiske republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus stemmer på Kevin (McCarthy, red.), skrev Trump på sit eget sociale medie, Truth Social, inden onsdagens tre afstemninger.

Samtlige 212 demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus samlede sig om den samme kandidat. Det er Hakeem Jeffries, som repræsenterer delstaten New York.

Kevin McCarthy fik - ligesom ved femte afstemning - 201 af stemmerne. 20 republikanere stemte for partiets anden kandidat til formandskabet, Byron Donalds fra delstaten Florida.

Én republikaner frabad sig at vælge mellem de to republikanske kandidater.

Repræsentanternes Hus er det ene af de to parlamentariske kamre i USA og udgør sammen med Senatet Kongressen.

Husets formand, som på engelsk kaldes 'speaker', er den tredjemest magtfulde i amerikansk politik. Kun præsidenten og vicepræsidenten er højere.