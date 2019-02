Med få ord forbløffer han hele verden

For første gang nogensinde valgte Kim Jong-un at svare på spørgsmål fra en udenlandsk journalist, og det har fået verdenspressen i gang

I Danmark kan det være svært for journalister at få svar på deres spørgsmål til politikerne, og nogle gange bamler vi ind i en mur af afvisninger, inden vi får svar.

Men det er ingenting i forhold til i Nordkorea. Her svarer statsleder Kim Jong-un ikke på spørgsmål fra journalister. Aldrig nogensinde.

Derfor har det også vakt stor opsigt, da Kim Jong-un valgte at afvige fra det princip, da han sammen med Donald Trump mødte pressen på det igangværende topmøde i Vietnams hovedstad Hanoi.

Ikke overraskende var Donald Trump den mest snakkesalige foran kameraerne, men journalist på Washington Post David Nakamura valgte alligevel at vove pelsen. Han stillede et spørgsmål direkte til Kim Jong-un, der højst overraskende valgte at svare, som var det det mest naturlige i verden.

David Nakamura spurgte, om Kim Jong-un troede, at han ville kunne nå at få lavet en aftale med Donald Trump.

Here's video. Possibly the first time ever Kim Jong Un has answered a question from a foreign reporter. pic.twitter.com/BuzJYVe3bM — Martyn Williams (@martyn_williams) 28. februar 2019

- Det er stadig for tidligt at sige, men jeg vil sige, at jeg ikke er pessimistisk. Lige nu har jeg en god følelse af, at det vil ende med gode resultater, svarede han ved hjælp af sin tolk.

Efterfølgende har alverdens medier beskrevet episoden, som bliver kaldt historisk.

Sidst en journalist vovede at spørge Nordkoreas leder om noget var i 2013. Dengang var journalister inviteret til Nordkorea for at fejre 60 års jubilæet for enden på Korea Krigen, og en enkelt journalist så sit snit til at stille et spørgsmål til Kim Jong-un.

En journalist fra Channel 4 i Storbritannien råbte til diktatoren for at høre, hvilket budskab han forsøgte at sende til vesten, men fik aldrig svar.

Kim Jong-un valgte blot at kigge ned i jorden og gå videre.

Foto. Ritzau Scanpix

Torsdag morgen kom det frem, at ingen aftale mellem Donald Trump og Kim Jong-un. Det Hvide Hus har netop meldt ud, at de to parter ikke kunne blive enige, og derfor er mødet blevet afbrudt.

Det er anden gang, de to ledere mødes. Donald Trump og Kim Jong-un mødtes første gang i juni 2017 i Singapore.

Dengang kom de frem til en svagt formuleret erklæring, der kortfattet omhandlede en atomvåbenfri koreansk halvø.

Erklæringen mellem Donald Trump og Kim Jong-un. Her er de fire andre punkter, som de to parter underskrev ved det seneste møde i juni 2018. 1) USA og Nordkorea forpligtiger sig til en ny amerikansk-nordkoreansk relation i overensstemmelse med folkets vilje til fred og rigdom i de to lande. 2) USA og Nordkorea vil stå sammen om at bygge en vedvarende og stabil fred på Den Koreanske Halvø. 3) Parterne bekræfter 'Panmunjom Deklarationen' fra 27. april 2018, hvor Nordkorea forpligtiger sig til en fuldstændig afatomisering af Den Koreanske Halvø. 4) USA og Nordkorea forpligtiger sig til at finde de jordiske rester af krigsfanger (POW) og personer forsvundet i tjeneste (MIA), herunder at hjemsende dem, som allerede er identificeret. Desuden skriver de følgende i aftalen: - Præsident Donald Trump forpligter sig til sikkerhedsgarantier for Nordkorea. Der er står ikke, hvad de garantier indebærer - Nordkoreas leder, Kim Jong-un, genbekræfter sin 'faste og urokkelige' forpligtelse til at færdiggøre afrustningen af atomvåben fra Den Koreanske Halvø. Vis mere Luk

Diplomater kritiserede efterfølgende erklæringen for ikke at opstille en tidslinje og en verificering frem mod målet.

Analytikere har derfor vurderet, at de to ledere denne gang er nødt til at blive mere konkrete.

Foto: Ritzau Scanpix

Selv udråbte Trump topmødet i Singapore som en sejr. Han konstaterede, at Nordkorea ikke længere var en atomtrussel, og at en atomfri koreansk halvø snart kunne blive en realitet.

Hvis Nordkorea skal blive atomfri, kræver landet, at USA fjerner sin såkaldte atomparaply over Sydkorea.

Det militære begreb dækker over den beskyttelse, som en stormagts atomvåben menes at kunne give et allieret land, der ikke selv har atomvåben.