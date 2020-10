Medarbejdere: Frank sagde ikke undskyld

En gruppe af tidligere medarbejdere på Københavns Rådhus har henvendt sig til det advokatfirma, som Socialdemokratiet har hyret til at finde op og ned i sexchikaneanklagerne mod Frank Jensen (S).

Det skriver Jyllands-Posten, der har set henvendelsen.

Medarbejderne har henvendt sig, da de ikke mener, at Frank Jensens udlægning af en julefrokost på Rådhuset i 2011, er korrekt.

En julefrokost, hvor Frank Jensen sidenhen er blevet konfronteret med en opførsel, som flere kvindelige medarbejdere på Rådhuset fandt grænseoverskridende.

Fuldt belyst?

Selv sagde Frank Jensen så sent som på et pressemøde 18. oktober om netop de mange sexchikaneanklager, at episoderne til den pågældende julefrokost var 'fuldt belyst'.

Han hævdede også, at han havde sagt undskyld til de kvinder, der havde oplevet ham som grænseoverskridende.

Men det passer ikke, skriver de otte tidligere medarbejdere til advokatfirmaet.

Alle otte medarbejdere var selv til stede til julefrokosten, men er ikke selv blandt de berørte kvinder.

Kys og slik

I 2011 kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan flere kvinder følte sig chikaneret af overborgmesterens opførsel til julefrokosten.

Der var blandt andet tale om, at Frank Jensen skulle have slikket en kvinde i øret, en på halsen og holdt en kvinde fast om hovedet, imens han kyssede hende.

Frank Jensen havde dengang ikke nogen kommentarer til Ekstra Bladets historie.

Sagde ikke undskyld

I henvendelsen til advokatfirmaet skriver de otte tidligere medarbejdere, at sagen aldrig blev undersøgt til bunds.

Ifølge dem skyldtes det, at kvinderne ikke turde stå frem af frygt for represallier.

De skriver også, at Frank Jensen aldrig - som han ellers påstod på pressemødet - gav en undskyldning.

I stedet oplevede medarbejderne, at den nu tidligere overborgmester 'negligerede hændelserne ved julefrokosten'.

Hverken Frank Jensen eller direktionen på Københavns Rådhus har ønsket at stille op til et interview, skriver Jyllands-Posten.

