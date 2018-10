Medie: Afslørende detalje på CNN-brevbombe

Et populært meme med tre kvinder i høje hæle påklistret brevbombe. FBI har sat alle resurser ind på at fange den skyldige

En brevbombe, der onsdag blev sendt til CNN's hovedkvarter i New York, rummer en detalje, der kan give et fingerpeg om, hvem der står bag terrorhandlingen.

På rørbomben er påklistret et billede, som tilsyneladende viser et meme, der længe har cirkuleret på højreekstreme hjemmesider og debatfora, skriver NBC News.

Der er tale om en parodi på Islamisk Stats sort-hvide flag, hvor den arabiske skrift er erstattet med silhuetten af tre kvinder i høje hæle samt ordene 'Get 'Er Done'.

En anonym politikilde bekræfter over for NBC News, at billedet på rørbomben lader til at være en parodi på IS-flaget. Politikilden bekræfter også ordene 'Get 'Er Done', der er et slogan brugt af komikeren Larry the Cable Guy.

Denne rørbombe blev sendt til tidligere CIA-direktør John Brennan via CNN i New York. (Foto: CNN Twitter Account via AP)

Dette billede er ifølge NBC News et IS-parodi-flag, der er et populært meme på den amerikanske højrefløj. Foto: AP

Parodiflaget blev oprindeligt skabt i 2014 af det højreorienterede site World News Bureau som illustration til en artikel om Islamisk Stat.

Brevbomben, der blev sendt til CNN, var rettet til den tidligere CIA-direktør John Brennan, som er tv-kommentator og en fremtrædende kritiker af præsident Donald Trump.

Indeholder sprængstof

Der blev sendt brevbomber af samme type og udseende til flere fremtrædende politikere, som alle er forhadte på den amerikanske højrefløj.

Ingen af bomberne eksploderede, men ifølge myndighederne indeholder de sprængstof og er i stand til at skade en person. Ifølge FBI var der sendt brevbomber til følgende personer:

- Tidligere præsident Barack Obama

- Tidligere udenrigsminister Hillary Clinton

- Tidligere CIA-direktør John Brennan via CNN’s hovedkvarter i New York

- Tidligere justitsminister Eric Holder

- Kongresmedlem Maxime Waters

- Den venstreorienterede rigmand George Soros

Stoppet af Secret Service

Eric Holders brev endte ved en fejl hos tidligere formand for Det Demokratiske Parti Deborah Wasserman Shultz, da hendes navn og kontoradresse i Florida stod som afsender på alle brevene.

Natten til torsdag bliver der foretaget undersøgelser af en mistænkelig pakke, der menes at skulle være sendt til tidligere vicepræsident Joe Biden. Det er endnu ikke bekræftet.

Pressen ses her tæt på Barack Obamas hjem i Washington. Foto: AP

Politiet har afspærret vejen foran en ejendom i Chappaqua, New York, der tilhører den tidligere udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clinton. Foto: AP

Secret Service stoppede i tide brevene til Barack Obama og Hillary Clinton i forbindelse med en rutinemæssig screening af deres post, oplyser sikkerhedstjenesten.

Alle brevbomber er blevet sendt til nærmere undersøgelse i forbundspolitiets laboratorium i Quantico, Virginia, oplyser FBI.

- Denne efterforskning er topprioritet for FBI. Vi har sat alle resurser ind på sagen og vil arbejde på at identificere og anholde den ansvarlige for disse breve, siger FBI-direktør Christopher Wray.

Trump: Frastødende

Præsident Donald Trump blev hurtigt orienteret om de mistænkelige pakker, og han udtrykker dyb bekymring over situationen.

- Politisk vold og trusler hører ikke hjemme i USA. Denne handling er frastødende. Vi vil stå sammen og bekæmpe det, siger han.

CNN’s topchef Jeff Zucker mener dog, at præsident Trumps angreb på pressen – og især CNN – har skabt det fjendtlige klima, hvor netop vold og trusler opstår.

- Præsidenten og især pressetalskvinde for Det Hvide Hus bør forstå, at deres ord har betydning. Men det har de endnu ikke viste nogen erkendelse af, siger Jeff Zucker.