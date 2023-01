Medie: Afslører indhold af hemmelige dokumenter fundet på Bidens kontor

Hemmelige efterretninger om Ukraine, Iran og Storbritannien var iblandt de klassificerede dokumenter, der for nylig blev fundet på Joe Bidens private kontor.

Det oplyser en anonym kilde tæt på sagen til tv-stationen CNN.

Dokumenterne er fra 2013 til 2016, mens Joe Biden var vicepræsident under Barack Obama, og blev fundet tilbage i november, da Bidens private advokater var ved at rydde hans kontor i en bygning i Washington D.C.

Efterforskes af FBI: Klassificerede dokumenter fundet på Bidens private kontor

Advokaterne opdagede dokumenterne i et aflåst skab. Her blev de opbevaret i en boks sammen med andre dokumenter, der ikke var klassificerede, skriver CBS News.

Samme dag, som dokumenterne blev fundet, blev de overdraget til USA's nationale arkiv.

Annonce:

Bag lås og slå

Joe Biden var vicepræsident fra 2009 til 2017. Fra 2017 til 2019 var han æresprofessor på University of Pennsylvania, og i den forbindelse havde han adgang til det private kontor.

Blandt de klassificerede dokumenter var også private informationer om Joe Bidens søns begravelse og kondolancebreve, oplyser kilden til CNN.

Dokumenterne opbevares normalt bag lås og slå og i sikrede rum, hvor en betjent har ansvaret for at holde styr på, hvor de er.

Hvordan de i stedet endte på Joe Bidens kontor udenfor Det Hvide Hus er USA's justitsminister og FBI nu ved at efterforske. Ifølge CNN overvejer justitsminister Merrick Garland nu, om næste skridt skal være at åbne en sag mod Joe Biden.

Præsidenten samarbejder

Bidens advokater oplyser over for CNN og CBS News, at præsidenten samarbejder med myndighederne for at få klarlagt sagen.

Medie: Trump gemte hemmelige dokumenter i skrivebordsskuffe

Det er ikke første gang, at klassificerede dokumenter har forladt Det Hvide Hus.

Annonce:

I august kunne ekspræsident Donald Trump afsløre, at FBI-agenter havde ransaget hans hjem i Florida. Under ransagningen blev der fundet over 11.000 dokumenter, hvoraf flere end 100 var stemplet som klassificeret.

Blandt dokumenterne var oplysninger om et fremmed lands atompotentiale, har anonyme kilder med kendskab til sagen tidligere oplyst til The Washington Post.

Dokumenterne er så hemmelige, at kun de allerøverst placerede i Trump-administrationen har haft adgang til dem foruden præsidenten.

Kritiserede Trump

Dengang var Joe Biden hurtigt ude at kritisere Trump.

- Hvordan kunne det overhovedet ske? Hvordan kan nogen være så uansvarlig, udtalte Biden efterfølgende ifølge CNN.

Tv-stationen pointerer dog, at der er mindst én væsentlig forskel på de to sager.

Forud for ransagningen af Trumps hjem havde myndighederne i månedsvis forsøgt at få udleveret dokumenterne, men uden held. Og derfor dukkede de op på adressen med en ransagningskendelse.

I Bidens tilfælde blev dokumenterne overdraget til det nationale arkiv, så snart de blev fundet.