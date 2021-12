Medie: Anbefaling om at aflyse julefrokoster er på vej

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Ifølge TV 2 anbefaler Epidemikommissionen, at der kommer en kraftig opfordring om, at julefrokoster og andre sociale arrangementer op til jul bliver aflyst.

Det fortæller tv-kanalen efter at have fået indblik i Epidemikommissionens indstillinger til Folketingets Epidemiudvalg.

Epidemiudvalget skal senere i dag tage stilling til de anbefalinger, kommissionen er kommet med og til eventuel indførsel af anbefalede restriktioner.

Og ifølge TV 2 mener Epidemikommissionen altså, at det skal anbefales at aflyse julefrokoster og sociale arrangementer.

Derudover anbefaler kommissionen, at store begivenheder med over 50 stående gæster bliver droppet, samt at nattelivet i form af diskoteker bliver lukket.

Ligeledes ifølge TV 2 anbefaler Epidemikommissionen, at der lukkes for servering mellem klokken 24 og 05, samt at der igen indføres krav om mundbind på restauranter, medmindre man sidder ned.

Om Epidemikommissionens anbefalinger bliver indført, er op til Epidemiudvalget i Folketinget.

I forbindelse med den nye epidemilov skal restriktioner have Folketingets godkendelse - eller mere præcist ikke have et flertal imod sig i Folketinget.

Derfor er det nu sådan, at Epidemikommissionen, der består af eksperter og embedsfolk kommer med indstillinger. De indstillinger gives så til sundhedsministeren, der beslutter sig for, om regeringen vil foreslå restriktioner.

Vil regeringen det, skal de fremlægges for Epidemiudvalget, hvor der ikke må være et flertal imod det.

Epidemiudvalget mødes klokken 12.15 onsdag, og der forventes et pressemøde fra regeringen klokken 20.30, hvor eventuelle nye restriktioner ventes at blive meldt ud.