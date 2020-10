Medie: Anders Fogh sagsøgt

Danmarks tidligere statsminister og NATOs tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen er ifølge det lettiske medie LSM.lv blevet sagsøgt af den konkursramte lettiske bank PNB.

Det sker ifølge LSM.lv efter Anders Fogh Rasmussen sammen med andre ledende skikkelser i banken ifølge PNBs kreditorer har handlet i strid med bankens interesser.

Anders Fogh Rasmussens vigtigste rolle var at løfte bankens image. Blandt andet derfor ændrede banken med Anders Fogh Rasmussen ved roret navn fra Norvik Banka til PNB.

Den tidligere danske statsminister er sagsøgt af bankens kreditorer sammen med otte andre tidligere ledende skikkelser i banken.

238 mistænkelige millioner

De ni nøglepersoner sagsøges angiveligt, fordi kreditorerne har opdaget mistænkelige tab og transaktioner på 238 millioner kroner kort før banken gik konkurs, ligesom omstændigheder vedrørende den tidligere ejer af bankens udtræden af virksomheden efterforskes.

Ifølge LSM.lvs stemte han flere gange for overførsler, der ikke var i bankens interesse.

Det lettiske finanstilsyn har meldt konkurssagen til politiet, men sagen er aldrig blevet efterforsket.

PNB gik konkurs sidste år efter Den Europæiske Centralbank vurderede, at banken var ved at 'svigte eller sandsynligvis ville svigte'.

Det lettiske medie beretter, at der endnu ikke har været retsmøder i sagen, men ifølge mediets oplysninger er ejendom ejet af Anders Fogh Rasmussen i Letland blevet beslaglagt.

Ville gøre banken til 'reneste rene'

Anders Fogh Rasmussen indtrådte som rådsformand i banken 1. januar 2018. Banken er blandt andet kendt for i 2017 at bryde sanktioner mod Nordkorea, ligesom bankens ejer har haft store voldgiftssager mod den lettiske stat.

Dengang sagde han i et interview til Berlingske, at han havde tænkt meget og længe over, om han skulle engagere sig i den skandaleramte bank.

Han besluttede sig som sagt at gå ind i banken og sagde i den forbindelse, at han ville gøre banken til den 'reneste rene'.

- Jeg har gjort det efter meget grundige overvejelser. Jeg kunne ikke drømme om at tage et gamble. Jeg har gjort det, fordi jeg føler mig fuldstændigt overbevist om, at banken har gjort, hvad den kunne hidtil, og at den er indstillet på at gøre endnu mere. Det har været mit krav, lød det i februar 2018 fra Anders Fogh Rasmussen til Berlingske.

Anders Fogh Rasmussen har ikke ønsket at kommentere sagen til mediet. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra ham til sagen.