Medie: Biden vil indføre forbud mod import af russisk olie

Joe Biden har angiveligt besluttet at indføre et forbud mod import af russisk olie, erfarer nyhedsbureauet AP

Det er slut med import af russisk olie i USA.

Det har den amerikanske præsident Joe Biden besluttet, erfarer nyhedsbureauet AP på baggrund af en unavngiven kilde.

Forbuddet skal skærpe belastningen af den russiske økonomi, fortæller kilden.

Ifølge AP vil Joe Biden annoncere forbuddet senere tirsdag. Det Hvide Hus har allerede offentliggjort, at præsidenten tirsdag vil præsentere tiltag, som skal fortsætte med at holde Rusland ansvarlig for 'den uprovokerede og uberettigede krig mod Ukraine'.

Opdateres ...