Medie: Boris Johnson jokede med ulovlige fester

Ansatte i Downing Street 10 grinte højt, da Boris Johnson jokede med at holde ulovlige fester under coronanedlukning. Det fortæller en tidligere ansat

Først benægtede Boris Johnson at have holdt ulovlige fester under de skrappe coronanedlukninger i Storbritannien.

Så måtte den daværende premierminister erkende, at festerne havde fundet sted - og undskylde overfor de rasende briter.

Nu viser det sig, at Johnson til mindst en af festerne jokede med, at det var 'den mest asociale fest', hvor der blev 'holdt størst afstand'. Angiveligt til stor morskab for gæsterne.

Briternes store fiasko

Det fortæller en tidligere ansat i Downing Street til ITV.

- Jeg arbejdede sent den aften. Musikken blev tændt, snakken blev højere og højere, og der kom flere og flere mennesker. På et tidspunkt kunne jeg høre premierministeren tale, og det var der, jeg hørte ham sige, 'det her er den mest asociale fest med størst afstand i hele landet lige nu', hvorefter alle begyndte at grine, husker den ansatte, der er anonym.

Kommentaren faldt, mens de ansatte samledes rundt om et bord fyldt med alkohol og snacks, fortæller den ansatte i en ny podcast, skriver The Guardian.

Koordinerede historier

De ulovlige fester udløste en kæmpe skandale i Storbritannien og blev i medierne døbt #PartyGate.

Mens festerne fandt sted, måtte briterne nemlig ikke engang mødes med folk i deres egne hjem, og også på arbejdspladser var der krav om afstand.

Det oplyses ikke, hvornår den omtalte fest fandt sted, men Boris Johnson har bekræftet, at han under den første coronanedlukning i maj 2020 deltog i to havefester i embedsboligen, hvor der blev serveret ost og vin, og hvor gæsterne i invitationen blev bedt om at 'medbringe egen sprut'.

I januar afsluttede politiet efterforskningen af de ulovlige fester, og i den forbindelse blev der udsted 126 bøder til deltagerne, herunder også til Boris Johnson.

I podcasten kommer det frem, hvordan flere af de ansatte, der deltog i festerne, 'koordinerede deres historier', inden de skulle afgive forklaring til politiet.

