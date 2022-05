Medie: Boris Johnson taber terræn ved britisk valg

Premierminister Boris Johnsons konservative parti har mistet den politiske kontrol over Westminster i London ved torsdagens lokal- og regionalvalg i Storbritannien.

Det rapporterer Sky News fredag.

Parlamentet og de fleste regeringsinstitutioner ligger i valgkredsen Westminster.

Foreløbige resultater tyder på, at de konservative også har tabt i en række andre kredse og områder, hvilket indikerer, at mange vælgere har straffet Johnson-regeringen for stigende leveomkostninger og Partygate-affæren, hvor regeringsmedlemmer festede under landets coronanedlukning.

Boris Johnsons fremtid som premierminister er i fare, efter han er endt i et voldsomt stormvejr i forbindelse med fester på Downing Street. Sagen kort: Boris Johnson i massiv modvind efter festskandaler.

Johnsons parti tabte også i Wandsworth, som har været en konservativ bastion med lav skat i mange årtier.

Regeringspartiet har ligeledes tabt kredsen Barnet, som de konservative har kontrolleret siden 1964 - med undtagelse af to valg.

- Dette er et advarselsskud fra de konservative vælgere, siger Daniel Thomas, som leder de konservative i valgdistriktet Barnet.

Talsmænden for Labour siger, at partiet har momentum nok til at vinde det næste parlamentsvalg, som senest skal holdes i januar 2025.

Labours leder, Keir Starmer, kalder valgene torsdag for 'et vendepunkt' for det store oppositionsparti.

- Fantastisk resultat, absolut fantastisk resultat. Tro mig, dette er et stort vendepunkt for partiet, sagde Starmer fredag til partifæller i London.

Valgresultater fra Nordirland, som ventes senere fredag formiddag, imødeses med stor spænding. Meningsmålinger tyder på et historisk resultat, da det pro-irske parti Sinn Féin for første gang nogensinde står til at vinde.

Dette ventes også at skabe problemer for den allerede trængte Boris Johnson.

Det nordirske valg skiller sig ud ved at dække én fælles forsamling - de 90 mandater i Stormont i Belfast. I England, Skotland og Wales gælder valgene kommunal- og lokalråd, herunder i hele London, samt syv direkte borgmestervalg.

I Nordirland viste en måling fra Survation i weekenden, at Sinn Féin står til at få over 22 procent af stemmerne, mens Det Demokratiske Unionistparti (DUP) står til at få omkring 20 procent. Midterpartiet Alliance er i valgkampens slutfase halet stærkt ind på DUP.