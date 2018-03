Medie: Britisk regering vil udvise russiske diplomater

Det bliver en sag for FN's Sikkerhedsråd, at en russisk dobbeltagent og hans datter i sidste uge blev angrebet med giftgas.

Det oplyser det britiske udenrigsministerium, der på Twitter oplyser, at man har indkaldt til møde i sikkerhedsrådet.

Samtidig erfarer Sky News, at Storbritannien har i sinde at udvise russiske diplomater som konsekvens af, at man mener, at Rusland har været direkte involveret i angrebet, som Storbritannien betragter som et angreb på nationen.

Rusland har dog gentagne gange afvist at være involveret, selvom premierminister Theresa May har udtalt, at Storbritannien har klare beviser for, at Rusland stod bag - blandt andet fordi den nervegift, der blev anvendt, er opfundet og udviklet i Rusland.

