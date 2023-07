Medie: Danmark drøftede Paludan-forbud med USA op til Folkemødet

I tiden op til at Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan blev udelukket fra årets udgave af Folkemødet på Bornholm, var Justitsministeriet i dialog med den amerikanske ambassade i København om sagen.

Det skriver Jyllands-Posten, som har fået aktindsigt i en liste over dokumenter.

Avisen har på sin forespørgsel om aktindsigt kun fået adgang til en række af dokumenterne.

Andre af dem er undtaget for aktindsigten af hensyn til statens sikkerhed eller samarbejdet med udenlandske stater.

Ifølge avisen begyndte dialogen mellem de to parter, halvanden måned efter at Rasmus Paludan havde afbrændt et eksemplar af Koranen foran den tyrkiske ambassade i Sveriges hovedstad, Stockholm.

Frederik Waage, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, siger til Jyllands-Posten, at Folketingets Ombudsmand bør se på sagen.

- Når der bliver truffet så vidtgående en beslutning om, at en person er helt udelukket fra at deltage i Folkemødet, bør der være åbenhed om, at alt er gået rigtigt for sig, og at reglerne er overholdt, siger han og tilføjer, at man ikke kan sige, om der er handlet i strid med reglerne, uden at se dokumenterne.

Rasmus Paludan trodsede en af dagene på Folkemødet forbudszonen og blev derfor frihedsberøvet af politiet i 18 minutter. Bornholms Politi beklagede senere hændelsen, fordi Paludan var gået med til at forlade området frivilligt, og gav politikeren en erstatning på 3000 kroner.

Bornholms Politi udstedte forbudszonen for Rasmus Paludan, fordi politikerens deltagelse i Folkemødet blev vurderet til at kunne være til fare for både for ham selv og for Folkemødets øvrige deltagere.

I den forbindelse lød det, at politiet var meget bevidst om behovet for at sikre enkeltpersoners ytringsfrihed.

Desuden havde Politiets Efterretningstjeneste (PET) ifølge Bornholms Politi orienteret om, at PET's personbeskyttelse af Paludan 'ikke vil være muligt at opretholde', hvis han deltog i Folkemødet mod PET's anbefaling.