Medie: Eks-DF'ere stiller op for Danmarksdemokraterne

Det politiske medie Altinget erfarer tirsdag, at Søren Espersen, Jens Henrik Thulesen Dahl og Hans Kristian Skibby stiller op til næste folketingsvalg for Danmarksdemokraterne, Inger Støjbergs nye parti.

De tre har alle forladt Dansk Folkeparti i indeværende valgperiode. De ventes at blive præsenteret onsdag.

Tidligere har forhenværende DF-gruppeformand Peter Skaarup sluttet sig til Inger Støjbergs nye parti. Det har foreløbig haft bragende succes i meningsmålingerne, uden at partiet har fremlagt politiske planer.

Brian Weichardt spørger Inger Støjberg ind til, hvilke konkrete forslag hun har.

I flere målinger har Danmarksdemokraterne ligget til at få mere end ti procent af stemmerne hos de adspurgte, der har forholdt sig til, hvad de ville stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Peter Skaarup er lige nu Danmarksdemokraternes eneste medlem af Folketinget.

I slutningen af juli ville Hans Kristian Skibby ikke svare på, om Peter Skaarup, er allerede er FT-medlem for Danmarksdemokraterne, må forhandle på hans vegne.

Inger Støjberg blev valgt ind for Venstre ved seneste valg. Men i december sidste år blev hun af et stort flertal i Folketinget erklæret uværdig til at sidde i tinget.

Det skete, efter at hun var blevet idømt en ubetinget fængselsdom på 60 dage for ulovligt at have beordret asylpar adskilt i sin tid som udlændinge- og integrationsminister.

Modsat Danmarksdemokraterne er Dansk Folkeparti havnet i en uønsket kinddans med spærregrænsen på to procent ifølge meningsmålingerne.

11 af de 16 folketingsmedlemmer, der blev valgt ind for DF ved seneste folketingsvalg, har forladt partiet, efter at Morten Messerschmidt blev formand.

Både Søren Espersen, Hans Kristian Skibby og Jens Henrik Thulesen Dahl har talt varmt om Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne.

Ifølge Altinget har hun valgt at indlemme dem i partiet, efter at de har været igennem en screeningproces.

Også den tidligere DF'er Liselott Blixt har afholdt samtaler med Inger Støjberg, men Liselott Blixt meddelte i sidste uge, at hun ikke bliver en del af holdet.

- Vi har haft nogle samtaler, men jeg er afklaret med, at jeg ikke skal være en del af Danmarksdemokraterne, sagde Liselott Blixt til sn.dk.

Hun udtræder af Folketinget efter næste valg.

Det var ventet af mange, at også tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl ville blive en del af Danmarksdemokraterne.

Ikke mindst fordi han som formand for DF forsøgte at hverve Inger Støjberg til partiet, efter at hun havde forladt Venstre.

Kristian Thulesen Dahl valgte imidlertid i stedet at blive direktør for Port of Aalborg, selskabet bag Aalborg Havn.