Medie: Eks-kronprins tilbageholdt efter mislykkedes militærkup

Tidligere kronprins i Jordan Prins Hamzah bin Hussein bliver tilbageholdt, angiveligt efter et mislykket militærkup

Jordanske myndigheder tilbageholder Jordans tidligere kronprins Prince Hamzah bin Hussein og arresterede næsten 20 andre lørdag for 'trussel mod landets stabilitet'.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Washington Post.

Prince Hamzah Bin Hussein bliver ifølge flere medier tilbageholdt i sit palads i landets hovedstad, Amman.

Ifølge The Washington Post skyldes det, at han forsøgte at konspirere mod sin ældre halvbror, kong Abdullah II - de har ikke samme mor.

Ifølge mediet bliver han tilbageholdt, efter hvad embedsmænd i landet beskriver som komplekse og vidtrækkende planer, der involverer mindst en jordansk kongelig og medlemmer af landets efterretningstjeneste.

Det forventes, at yderligere anholdelser vil finde sted. Det bekræfter en rådgiver for den royale familie ifølge The Washington Post.

Fik strippet sin titel

Prins Hamzah var Jordans kronprins i fire år, men han fik frataget titlen, der i stedet overgik til kong Abdullahs ældste søn, Hussein bin Abdullah.

Den tidligere kronprins blev informeret om sin anholdelse, da højtstående jordanske officerer ankom til Prins Hamzah' palads.

De omfattende anholdelser bliver også flittigt delt på jordanske sociale medier.

Kong Abdullah d. 2 har siddet tungt på magten i Jordan siden 1999. Foto: Yousef Allan / Ritzau Scanpix

Det er endnu uklart, hvor langt i planlæggelserne om et kup, de var, eller hvad de nøjagtigt var i gang med at planlægge.

Embedsmænd har beskrevet planen som velorganiseret og fortæller i samme ombæring, at planerne trækker tråde til udlandet - dog uden at uddybe yderligere.

Blandt de andre arresterede er også Sharif Hasan, som også er medlem af den kongelige familie.

USA's tætte allierede

Jordan, som er en nær allieret til USA, har fået økonomiske tæsk under coronakrisen. Desuden har landet modtaget en stor del flygtninge fra deres nabo mod nord, Syrien.

Kong Abdullah har regeret landet siden Kong Husseins død i 1999, og han har dannet tætte bånd til USA.

Det ressourcefattige land på 10 millioner indbyggere er en vigtig allieret i amerikanernes kamp mod Islamisk Stat, og landet har også hjulpet USA ved flere lejligheder i sikkerhedsoperationer i Mellemøsten.