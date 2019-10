Medie: EU-ledere støtter brexitaftale

EU's stats- og regeringschefer har torsdag aften sagt god for en revideret brexit-aftale. Det bekræfter kilder til Ritzau.

Det har de gjort efter et EU-topmøde, der varede omkring to timer, i Bruxelles.

- Vi har godkendt denne brexit-aftale, og det ser ud til, at vi er ret tæt på opløbsstrækningen, siger EU-præsident Donald Tusk torsdag aften.

På Twitter bekræfter Preben Aamannm, der er talsmand for formand for Det Europæiske Råd Donald Tusk, desuden, at EU-lederne er nået til enighed om EU-aftalen.

Brexit EU27 EUCO finished. Conclusions adopted. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) October 17, 2019

Både EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker og den britiske premierminister, Boris Johnson, har torsdag udtrykt stor tilfredshed med aftalen.

På et pressemøde i Bruxelles kaldte begge parter aftalen for 'fair, fantastisk og velbalanceret'.

Har tidligere forkastet aftaler

Det er nu op til det britiske parlament og Europa-Parlamentet at afgøre, om skilsmisseaftalen kan godkendes.

Underhuset i London stemmer om brexit-aftalen lørdag.

Tre gange tidligere er en brexit-aftale mellem EU og Storbritannien blevet afvist i Underhuset. På lørdag skal de stemme om en aftale, der indeholder en del ændringer i forhold til de tidligere.

Blandt andet er den før så omstridte bagstopper, der skulle forhindre en hård grænse, fjernet fra aftalen.

