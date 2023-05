Medie: Floridas guvernør vil stille op til præsidentvalg

Delstaten Floridas republikanske guvernør, Ron DeSantis, er tæt på at offentliggøre, at han stiller op i kampen om at blive USA's næste præsident.

Det skriver mediet NBC på baggrund af samtaler med personer, der har viden om hans præsidentkampagne.

Mandag flytter guvernørens politiske hold ind i sit nye hovedkvarter i delstatens hovedstad, Tallahassee.

- Flytningen kickstarter nedtællingen. Det er svært at se, hvordan man vender om efter det, siger en anonym kilde tæt på Ron DeSantis' politiske hold til NBC.

Ifølge NBC kræver flytningen, at det endnu ikke officielle kampagnehold skal bruge et beløb på mindst 5000 dollar, hvilket svarer til omtrent 34.000 kroner.

Og da brug af beløb over 5000 dollar kræver registrering i overensstemmelse med USA's valglov, kan man tolke det som starten på Ron DeSantis' præsidentkampagne, skriver NBC.

Yderligere kræver brugen af beløb over 5000 dollar også, at man skal begynde at offentliggøre årsrapporter og udpege en ansvarlig kampagnekomité.

Donald Trump har natten til onsdag annonceret, at han vil forsøge at blive USA's næste præsident. Det er dog langtfra sikkert, at han overhovedet bliver nomineret som republikanernes kandidat Sådan så det ud, da Trump offentligegjorde han ville stille op som præsident endnu en gang.

Registreringen skal ifølge loven ske inden for 15 dage, hvilket ifølge NBC efter lang tids spekulation vil afsløre, at Ron DeSantis udfordrer ekspræsident Donald Trump.

En talsperson for Ron DeSantis har over for NBC afvist at kommentere historien.

Flere millioner dollar er blevet indsamlet af en indsamlingsorganisationer, der støtter Ron DeSantis.

Pengene bliver brugt på tv-reklamer til støtte for guvernøren og på at udbygge hans politiske hold i flere afgørende delstater.

Samtidig er Ron DeSantis sammen med sin kone begyndt at holde middage til ære for mindre grupper af donorer i håb om at få adgang til deres pengepunge.

Donald Trump, der for nylig blev dømt for seksuelt overgreb og æreskrænkelse af E. Jean Carroll, har flere gange angrebet Ron DeSantis som værende illoyal.