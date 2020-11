Medie: Folk er pissesure

Bidens største problem er ved at være løst. Donald Trump har godkendt, at overdragelsesprocessen kan begynde, og Joe Bidens vej til Det Hvide Hus er nu banet.

Men ifølge Politico er det næste problem opstået. Denne gang i hans egen lejr, hvor folk efter sigende er pissesure.

Årsagen er, at mange af de tunge poster i Bidens administration er levn fra Obamas tid og ikke de personer, der har støttet Joe Biden i tykt og tyndt i valgkampen.

Blandt andet er Antony Blinken tiltænkt rollen som USA's kommende udenrigsminister, mens Janet Yellen skal være finansminister. To af de tungeste poster, der er givet til tidligere Obama-folk.

Og det har gjort Bidens loyale støtter rasende.

- Obamas folk begynder nu at skære de folk fra, som fik Joe Biden valgt. Ingen af disse nye mennesker havde modet til at hjælpe den tidligere vicepræsident med at blive valgt, og nu bliver deres venner valgt over Bidens folk. Det er fucked up, siger en anonym kilde til Politio.

Joe Biden offentliggjorde dele af sin administration tirsdag på et møde i Delaware. Foto: Chandan Khanna

Joe Biden har foreløbigt valgt en række folk til sin administration, men mangler fortsat at få et fuldt hold på plads. Blandt andre er Linda Thomas-Greenfield valgt til FN-ambassadør, Avril Haines valgt tiil director of national intelligence, John Kerry til special presidential envoy for climate og Ron Klain til chief of staff.

Officielt godkendt

Tirsdag blev det officielt godkendt, at Joe Biden nu formelt kan begynde processen med at overtage præsidentposten i USA og få sin administration på plads efter sin valgsejr 3. november.

Det ligger fast, efter at det føderale organ General Services Administration (GSA) i et brev mandag anerkender demokraten Biden som valgets vinder. Dermed siger GSA også god for, at Joe Biden får adgang til offentlige midler til at få sine egne folk indsat i regeringskontorer.

Den nuværende præsident, republikaneren Donald Trump, har endnu ikke erkendt sit valgnederlag og forsøger via retssystemet at få omstødt valgresultater i flere af de delstater, som han tabte.

Derfor har GSA ikke frigivet de økonomiske midler til processen med at få kørt Joe Biden i stilling til præsidentembedet. Men det sker nu, efter at lederen af GSA, Emily Murphy, i brevet anerkender, at Biden ser ud til at have vundet valget.

Trump fortsætter

Trump anbefaler i et tweet GSA's leder, Emily Murphy, og hendes hold at gøre, hvad de finder bedst, hvad angår 'indledende protokoller'.

'Jeg vil gerne takke Emily Murphy fra GSA for hendes trofaste engagement og loyalitet over for vores land. Hun er blevet chikaneret, truet og misbrugt - og jeg ønsker ikke at se dette ske for hende, hendes familie eller ansatte hos GSA,' skriver Trump uden at uddybe, hvilke trusler han henviser til.

Foto: Mark Makela/Ritzau Scanpix

'Vores sag fortsætter på det stærkeste. Vi vil fortsætte den gode kamp, og jeg tror på, at vi vil sejre. Ikke desto mindre - i vores lands interesse - anbefaler jeg, at Emily (Murphy, red.) og hendes hold gør, hvad der skal gøres, med hensyn til indledende protokoller, og jeg har bedt mit hold om at gøre det samme.'

Trump har, siden adskillige amerikanske medier erklærede Joe Biden som vinder, påstået, at der er foregået valgsvindel i flere af de delstater, som tippede over til Bidens fordel.

Joe Biden indsættes officielt 20. januar.

