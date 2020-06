Medie: Hikvision kontrolleres ifølge USA af Kinas militær

Det kinesiske firma Hikvision, som har leveret overvågningsudstyr til det danske forsvar og samarbejdet med forskere fra Aalborg Universitet, er ifølge USA kontrolleret af Kinas militær.

Det viser et dokument, som nyhedsbureauet Reuters har set.

En kilde i det amerikanske forsvar bekræfter over for Reuters dokumentets autenticitet. Dokumentet, der indeholder navne på 20 kinesiske firmaer, som ifølge USA's regering er ejet eller kontrolleret af Kinas militær, er videresendt til Kongressen, oplyser kilden.

Listen omfatter også teleudstyrfirmaet Huawei, China Mobile Communications Group og China Telecommunications Corp samt flyproducenten Aviation Industry Corp of China.

Hikvision endte sidste år på en forbudsliste fra den amerikanske regering, da selskabets produkter hævdes at blive brugt i forbindelse med brud på menneskerettighederne.

Udstyret bruges blandt andet til overvågning af kineserne og den etniske minoritet uighurerne.

Jyllands-Posten afslørede i sidste uge, at offentlige danske institutioner anvender overvågningsudstyr fra Hikvision.

Avisen skrev med henvisning til eksperter, at firmaet er delvist ejet af den kinesiske stat. Hikvision sælger blandt andet systemer, der kan bruges til ansigtsgenkendelse.

Lørdag oplyste forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Jyllands-Posten, at hun kræver en redegørelse om Forsvarets brug af udstyr fra Hikvision.

- I forhold til Hikvision har jeg på baggrund af artiklen i JP bedt Materiel- og Indkøbsstyrelsen om at redegøre for Forsvarets brug af udstyret, samt undersøge om der er grundlag for at udelukke virksomheden, oplyste ministeren til avisen.

Onsdag kom det i Politiken frem, at forskere på Aalborg Universitet har hjulpet Hikvision med at udvikle en algoritme, som kan benyttes til netop overvågning.

Hikvision understreger over for Jyllands-Posten, at det respekterer menneskerettigheder.