Medie: Indkalder til krisemøde

Medlemmerne af norske Fremskridtspartiets landsstyre er blevet indkaldt til et krisemøde.

De har fået at vide, at de skal holde sig i nærheden af deres telefoner fra klokken 12 mandag.

Det oplyser kilder til norske NRK.

Årsagen til, at der anspændt stemning i norsk politik, er, at det blev besluttet, at en terrorsigtet norsk IS-kvinde og hendes to børn skulle hentes hjem.

Den beslutning var Fremskridtspartiet uenige i. Da beslutningen blev vedtaget, var Fremskridtspartiets formand, Siv Jensen, ude og true med at vælte regeringen.

En 29-årige norsk-pakistansk kvinde har udløst regeringskrise, og Siv Jensen fra Fremskridtspartiet har truet med at vælte regeringen. Arkivfoto: Eric Piermont/Ritzau Scanpix

Ifølge flere kilder kan det pludseligt indkaldte krisemøde være den norske regeringens endeligt, hvis det betyder, at Fremskridtspartiet ender med at trække sig fra firepartisregeringen.

Søndag aften holdt partiledelsen et møde, og det var i den forbindelse, at telefonmødet pludselig skulle være blevet indkaldt.

Den oprindelig plan var, at Fremskridtspartiets formand, finansminister Siv Jensen, og statsministeren, Erna Solberg, skulle mødes mandag, hvor Fremskridtspartiet ville opstille nogle krav for at fortsætte i regeringen.

Pressen stod klar efter mødet til at høre, hvilke krav, partiet ville fremsætte. Men det var ikke et eneste ord om nogen krav.

- Jeg skal mødes med statsministeren i morgen. Jeg vil informere hende om, hvad Fremskridtspartiet har fundet ud af, sagde Siv Jensen til den fremmødte presse efter mødet.