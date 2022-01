Medie: Johnson fanget med alkohol til skandalefest

Ifølge Sky News har Sue Gray, der står for at udfærdige en rapport om Boris Johnsons påståede drukfester, fået billeder af premierministeren omgivet af vinflasker

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, befinder sig i disse dage i et voldsomt politisk stormvejr.

Stormvejret, der har ramt Johnson, er blevet fremkaldt af de drukfester, som angiveligt har været afholdt i eller omkring regeringen, mens landet var ramt af coronarestriktioner.

Denne uge forventer man så, at en såkaldt 'Partygate'-rapport, som skal kaste lys over dette, bliver færdiggjort. Og nu har den ledende embedsmand bag rapporten netop fået sprængfarlige billeder af premierministeren i selskabeligt lag.

Britiske Sky News melder nemlig, at Sue Gray har fået billeder af Boris Johnson og andre, der sidder med vinflasker på bordet under et arrangement i Downing Street 10.

Netop party-rapporten udarbejdes af embedsmanden Sue Gray, og den menes at være alt afgørende i forhold til, om han kan beholde magten.

En af Johnsons partifæller anklager samtidig regeringen for at afpresse utilfredse partimedlemmer. En har forladt Det Konservative Parti og skiftet til det største oppositionsparti, Labour.

Premierministerens popularitet er i frit fald.

Senest er det tirsdag kommet frem, at britisk politi har indledt en efterforskning af de mulige fester embedsboligen i Downing Street 10 under coronanedlukningen i Storbritannien

Opdateres ...