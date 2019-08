Medie: Johnson vil have parlamentet suspenderet

Boris Johnson vil gå til dronningen og bede hende suspendere det britiske parlament. Det skriver flere britiske medier, blandt andet BBC, på baggrund af anonyme kilder.

Baggrunden for det drastiske tiltag er ifølge de britiske medier, at Boris Johnson ønsker at lette arbejdet med brexit.

Ved at suspendere parlamentet ved først kommende lejlighed 10. september kan de øvrige medlemmer ifølge BBC ikke vedtage love eller bestemmelser, der kan forhindre Storbritannien i at træde ud af EU 31. oktober med et hard brexit.

Altså et brexit uden en aftale med EU.

Boris Johnson har tidligere udtalt, at han ønsker at forlade EU 31. oktober med en aftale.

Men Johnson har også understreget, at det er vigtigere at overholde exit-deadlinen 31. oktober end det er at få forhandlet en aftale hjem med de øvrige EU-lande.

Udsigten til en mulig udtræden af EU uden en aftale har fået oppositionspolitikere til at true Johnson med at de vil forsøge at blokere processen via parlamentet.

Men lykkedes Johnsons plan om at få parlamentet suspenderet 10. september, vil oppositionspolitikerene kun have få dage til at få sat et lovforslag sammen, der kan forhindre Johnsons brexit-planer.

Johnsons ønske om at få parlamentet suspenderet får særdeles hårde ord med på vejen.

Labours næstformand Tom Watson kalder det skandaløst.

'[Det er en] fuldstændig skandaløs krænkelse af vores demokrati,' skriver han på Twitter, mens Skotlands førsteminister Nicola Sturgeon siger, at 'dagen i dag vil i sandhed blive huske som en af de mørkeste for Storbritanniens demokrati.'

Britiske parlamentarikere har tidligere stemt for, at Storbritannien ikke må forlade unionen uden en skilsmisseaftale.