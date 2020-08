Medie: Kong Juan Carlos er samlet op og fløjet til Abu Dhabi

Spaniens tidligere konge, Juan Carlos, fløj til Abu Dhabi med et privat jetfly i mandags. Det fortæller den spanske avis ABC fredag.

Juan Carlos meddelte mandag, at han ville forlade landet. Kongen er under beskyldning for korruption.

Siden Juan Carlos beslutning blev offentliggjort, har der ikke været officielle oplysninger om, hvor den tidligere konge nu befinder sig.

Avisen ABC oplyser desuden, at flyet var på vej fra Paris til Abu Dhabi og landede i den nordvestlige spanske by Vigo på sin vej.

Det skete for at medtage Juan Carlos. Udover den tidligere konge bestod hans følge af fire vagter og et par andre mennesker, hedder det.

Ifølge det spanske medie blev kongen og følget hentet i helikopter ved ankomsten til Abu Dhabi. Herefter blev de bragt til et eksklusivt og regeringsejet hotel.

Det spanske hof oplyser til avisen, at det ikke er bekendt med, hvor Juan Carlos befinder sig. Flere medier har tidligere fortalt, at kongen var rejst til Den Dominikanske Republik.

Ekskongens beslutning om at forlade Spanien kommer i kølvandet på flere skandaler i det spanske kongehus. Senest er Juan Carlos blevet beskyldt for korruption i forbindelse med en aftale om et transportsystem i Saudi-Arabien