Medie: Kontroversiel DF'er skal giftes med østeuropæer

Kærlighed kender ingen grænser. Det ved Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, som skal giftes med sin bulgarske kæreste, Vasileva.

I 2014 oprettede han ellers hjemmesiden meldenøsteuropæer.dk, hvor han opfordrede danskere til at melde kriminelle østeuropæere. Nu skal den 28-årige DF-profil altså selv smedes sammen med en østeuropæer.

Det bekræfter han over for JydskeVestkysten.

Peter Kofod Poulsen vil ikke kommentere sagen, da han anser begivenheden for at være af privat karakter, siger han til avisen.

Mødt af omfattende kritik

Hjemmesiden, der opfordrede borgere til at indberette kriminelle østeuropæere, fik i efteråret 2014 massiv kritik.

Peter Kofod Poulsen blev blandt andet beskyldt for at stigmatisere den østeuropæiske befolkning. Den dengang 24-årige DF'er blev også politianmeldt af en estisk kvinde, som mente, at hjemmesiden var en overtrædelse af rascismeparagraffen.

Undskyldte med ung alder

Dengang afviste Peter Kofod Poulsen kritikken, men har siden undskyldt. Det gjorde han i november 2016 i JydskeVestkysten. Undskyldningen faldt lidt over et år inden, at han i juni 2017 officielt stod frem med sin nye kæreste, den 32-årige Vasileva fra Bulgarien.

Peter Kofod Poulsen har siden da undskyldt oprettelsen af meldenøsteuropæer.dk med sin på daværende tidspunkt unge alder.

Kofods fremtidige hustru har ifølge JydskeVestkysten en ph.d-grad i kunstpsykologi med speciale i skandinaviske lande. Det vordende ægtepar mødtes første gang for fire år siden, da Vasileva besøgte Danmark i forbindelse med en opgave om dansk politik.

- Jeg skulle skrive om Dansk Folkeparti, så jeg fandt Peter på nettet, og jeg mailede ham nogle spørgsmål, som han undervejs svarede på. De efterfølgende måneder mødtes vi tilfældigt et par gange, fortalte Vasileva sidste år til JydskeVestkysten.

Peter Kofod Poulsen har ikke ville bekræfte bryllupet over for Ekstra Bladet. Han skriver således i en sms, at han ikke vil tale om det, da han ser det som et privat anliggende.