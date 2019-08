Medie: Løkke rejste til Mallorca i krisetid

Ifølge avisen Jyllands-Postens oplysninger rejste Danmarks forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen en uge til ferieøen Mallorca, mens baglandet diskuterede Venstres fremtid.

Mediet har været i kontakt med flere kilder, der bekræfter, at Løkke har været på øen i perioden. Blandt andet på en restaurant med den tidligere cykelrytter Ole Ritter.

- Sidst han var forbi her, var mandag i denne uge. Han var her sammen med Ole Ritter, fortæller David Bronera fra restauranten Mesón C’an Torrat i Calvià stik vest for Palma.

Hos rutinerede Venstre-folk er man uenig om, hvorvidt timingen i formandens rejselyst er i top.

- Det er aldrig optimalt at tage væk, når der er uro på bagsmækken, siger kredsbestyrelsesformand på Djursland, Mogens Høeg Hørning, til Jyllands-Posten. En holdning, der bakkes op af Colette Brix, der er folketingskandidat for Venstre i Gentofte:

- Hvis firmaet er ved at gå ned, og det hele er ved at bryde sammen, ville man nok overveje, om man skulle på sådan en tur.

'So what?'

Venstre-veteranen Bertel Haarder er anderledes kort for hovedet, da han svarede 'so what?' (og hvad så, red.) på Jyllands-Postens henvendelse.

Det er ikke usædvanligt, at der er uro i det tidligere regeringsparti. 'Splittelse' og 'tumult' har således været overskrifterne på de seneste ugers ordklammeri. Her har Claus Hjorth Frederiksen blandt andet fortalt, at næstformand Kristian Jensen bør forlade sin post.

En udmelding han senere trak tilbage.

