Medie: May trækker sig

Ifølge britisk medie har premierminister Theresa May i sinde at erklære, at hun trækker sig fra sin post

Den britiske premierminister, Theresa May, vil fredag annoncere, at hun trækker sig fra sin post.

Det skriver The Times.

Udmeldingen kommer angiveligt i kølvandet på, at May ikke engang har været i stand til at overbevise sin egen regering om, at den aftale, hun har lavet med EU, er den rette vej for brexit. Heller ikke hendes konservative bagland har ønsket at bakke op om aftalen.

Onsdag aften måtte May konstatere, at endnu et medlem af hendes regering trak sig som følge af en mistillid til den nuværende retning for brexit. Således trak Underhusets leder, Andrea Leadsom, sig fra posten, idet hun ikke mener, at regeringen kan opfylde resultatet af landets brexit-afstemning.

Ifølge The Times undveg May onsdag et forsøg på at fjerne hende fra magten, da hun insisterede på at bruge torsdagen på at føre valgkamp frem mod Europaparlamentsvalget.

Ikke desto mindre mener hendes allierede dog altså, at hun vil trække sig som premierminister fredag.

Medier: May er helt færdig