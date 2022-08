Medie: Minister fløj 80 ture på 16 måneder

En minister med en grøn ministerbil, forkærlighed for klimavenlige måltider og begejstring for offentlig transport.

Det lyder godt. Dog vil nogle måske mene, at det klinger en smule hult, når selvsamme klimabevidste minister på blot 16 måneder har fløjet turen mellem København og Aalborg 80 gange.

Om ikke andet er dét, hvad minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn har gjort. Det skriver mediet Frihedsbrevet, der har fået aktindsigt i ministerens rejser mellem de to byer.

Skatteborgerne betaler

Aktindsigten viser flyvninger i perioden 12. juli 2019 til 12. november 2020, og rundt regnet svarer de 80 ture i perioden til omtrent én flyvning om ugen. Og det til trods for at ministeren både har ministerbil og offentlig transport som bus og tog til rådighed.

Flyvningerne, der løber op i 114.000 kroner, er betalt af skatteborgerne, og det er ikke kun i kroner, det har kostet. Frihedsbrevet har også beregnet, at der på de 80 flyvninger er blevet udledt tre tons CO 2 .

Fødevareministeren selv mener ikke, at der er noget problem i, at han har fløjet de pågældende ture.

- Jeg har i hele perioden som både folketingsmedlem og udviklingsminister boet sammen med mine tre børn og min daværende kone i Aalborg. Jeg har så vidt muligt forsøgt at have et normalt familieliv og samtidig skulle passe mit hverv som minister, siger han til Frihedsbrevet.

- Det har været en meget vigtig prioritet for mig, og jeg fortsatte derfor nogenlunde det rejsemønster, jeg også – ligesom mange andre nordjyske folketingspolitikere – havde som menigt folketingsmedlem.

Det er ikke første gang, Prehn står i en situation, der kræver en forklaring. I juli kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan fødevareministeren skrev et forkert navn på et middagsbilag.