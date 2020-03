Medie: Regeringen vil kunne lave yderligere stramninger

Ifølge DR vil regeringen have lov til at lave yderligere restriktioner for forsamlinger i Danmark

Den danske regering vil torsdag forsøge at få Folketingets opbakning til en ny hastelov, som skal give dem beføjelser til at stramme de nuværende regler for forsamlinger endnu mere.

Det fremgår af et brev fra statsminister Mette Frederiksen til Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), ifølge DR.

Lovgivningen betyder ikke, at de nye tiltag bliver indført med det samme, men det betyder, at der bliver mulighed for at lave hurtige tiltag for at forhindre yderligere smittespredning.

Det betyder blandt andet, at man vil have mulighed for at sætte grænsen for forsamlinger yderligere ned fra de nuværende ti, og at man skal have mulighed for blandt andet at regulere adgangen til offentlige institutioner.

Ifølge DR viser et notat fra Sundhedsministeriet, at man desuden vil have mulighed for at lukke legepladser eller at politiet kan forbyde adgangen til områder, hvor man mistænker, at mange mennesker vil samles.

Justitsminister Nick Hækkerup fremlagde tidligere onsdag et andet lovforslag, som også skal hastebehandles i Folketinget.

Med det lovforslag vil regeringen sørge for, at det giver en dobbelt straf af det normale at begå kriminalitet relateret til den nuværende coronakrise, såsom at stjæle håndsprit og andre værnemidler eller at udgive sig for at være fra sundhedsmyndighederne for at bedrage folk.

Det lovforslag bliver fremlagt i Folketinget torsdag og ventes vedtaget tirsdag. Det samme gør sig gældende for det nye forslag om mulighed for øget indskrænkning.