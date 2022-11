Medie: Russisk udenrigsminister bragt til hospitalet på Bali

Den russiske udenrigsminister, Sergey Lavrov, er ifølge officielle myndigheder i Indonesien blevet kørt på hospitalet efter sin ankomst til Bali, hvor han skal deltage i G20-topmødet.

Det skriver nyhedsburauet AP.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters kalder talskvinde for det russiske udenrigsministerium Maria Zakharova nyheden for 'fake news'.

- Dette er selvfølgelig toppen af 'falskhed', lyder det.

Lavrov er taget til Bali for at deltage i topmødet som afløser for præsident Putin, der ikke selv deltager. Han ankom søndag, og topmødet begynder tirsdag.

Historien bygger på anonyme kilder, som ifølge AP er indonesiske myndighedspersoner. To af dem fortæller til mediet, at udenrigsministeren behandles for en hjertesygdom.

Ifølge Sky News har talskvinden for udenrigsministeriet delt en video af Lavrov, der sidder på en terrasse iført shorts og arbejder. Her siger han, at vestlige journalister 'bør være mere ærlige og sige sandheden'.

Ifølge Sky News har Balis guvernør Wayan Koster udtalt, at Lavrov var blevet kørt til hospitalet for et 'tjek', men at han hurtigt blev udskrevet igen.

Ekstra Bladet følger sagen ...