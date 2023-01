Medie: Sådan skal danskerne kompenseres

Den særlige feriegodtgørelse skal angiveligt hæves med 0,5 procentpoint og udbetales en gang om året som et plaster på såret for den afskaffede helligdag

Skal store bededag afskaffes, skal danskerne kompenseres med flere feriepenge.

Det erfarer TV 2 onsdag aften, efter beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har siddet i møde med arbejdsmarkedets parter for at diskutere det i manges øjne upopulære forslag om at afskaffe helligdagen.

Ifølge TV 2 vil kompensationen for den afskaffede helligdag foregå ved at den særlige feriegodtgørelse hæves med 0,5 procentpoint. Denne godtgørelse udbetales til ansatte, der er berettiget til lønnet ferie.

Erhvervskommentator hos TV 2 Ole Krohn fortæller til mediet, at dette vil betyde, at en person med en årlig indtægt på 300.000 kroner vil få lagt 1500 kroner oveni den særlige feriegodtgørelse.

Forslaget møder kritik

Forslaget om afskaffelsen af store bededag har vakt stor debat den seneste tid.

Tirsdag kritiserede flere topøkonomer Finansministeriets metode til at udregne den økonomiske effekt af afskaffelsen af helligdagen. Her lød kritikken særligt på, at der ikke findes bevis for, at effekten af afskaffelsen vil være langvarig.

Onsdag svarede Finansministeriet på topøkonomernes kritik ved at fremlægge 'regnestykket'.

Her er de nået frem til, at statskassen vil indkassere 3,2 milliarder kroner om året, hvis forslaget vedtages.

Lovforslaget forventes at blive præsenteret inden for den nærmeste fremtid.

