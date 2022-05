Medie: Sverige søger om Nato-medlemskab tirsdag

Ifølge den svenske avis Svenska Dagbladet er Sveriges plan at aflevere en formel ansøgning om Nato-medlemskab tirsdag. Det erfarer avisen fra unavngivne kilder.

Som det har været fremme før, er det dog vigtigt for Sverige og Finland at ansøge om optagelse i militæralliancen samtidig. Det kan få betydning for timingen i ansøgningerne.

Det finske parlament skal nemlig diskutere Finlands optagelse mandag. Både Finlands præsident, Sauli Niinistö, og Finlands statsminister, Sanna Marin, har givet udtryk for, at de mener, at Finland bør søge om optagelse i Nato.

Finlands udenrigsminister Pekka Haavisto fortæller, at drøftelser om Nato-medlemskab starter mandag

Ifølge Svenska Dagbladet er forventningen i Sverige, at der er et overvældende flertal i det finske parlament. Men hvis diskussionen i parlamentet trækker ud og først når en slutning tirsdag, kan Finland måske først formelt ansøge onsdag.

Det vil i så fald betyde, at Sverige venter med at aflevere sin formelle ansøgning til onsdag.

- Uanset hvilken dag det bliver, så kommer processen derefter til at gå hurtigt, skriver Svenska Dagbladet.

- Allerede onsdag kan Nato tage en beslutning om at påbegynde processen, som skal lede til et svensk og finsk medlemskab.

Ifølge den svenske avis vil der i slutningen af ugen sendes en svensk delegation til Bruxelles, hvor Nato har hovedkvarter.

Her skal det diskuteres, hvad et Nato-medlemskab indebærer.

Den svenske udenrigsminister Ann Linde har i weekenden givet udtryk for, at der vil være tale om en følsom periode fra en potentiel ansøgning om optagelse i alliancen er afgivet til et svar foreligger.

Hun har givet udtryk for, at Sverige forventer en 'ratifikationsproces' på 4 til 12 måneder.

- Der er man vældig sårbar, siger Ann Linde.

Ifølge Svenska Dagbladet vil Nato sende ratifikationsdokumenter ud til Nato-landenes regeringer i en af ugerne efter en formel ansøgning er modtaget.

Socialdemokraterna i Sverige tager ifølge svenske medier søndag stilling til, om de vil stemme for, at svenskerne bliver medlem af forsvarsalliancen. Det gjorde de finske socialdemokrater (SPD) lørdag, der også er regeringsparti. Partiet støtter finsk Nato-medlemskab.