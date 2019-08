Medie: Trump overvejer at købe Grønland

USA's præsident, Donald Trump, overvejer angiveligt at købe Grønland, oplyser anonyme kilder til Wall Street Journal.

Trump skal gentagne gange over for sine rådgivere have luftet tanken om, at USA køber verdens største ø, der råder over enorme resurser og har stor geopolitisk vigtighed.

Trump skal angiveligt have bedt sine rådgivere og embedsmænd til at undersøge sagen.

Mens nogle af rådgiverne har støttet ham, har andre affejet Trumps spørgsmål som en løs ide, der aldrig kan blive til virkelighed.

Wall Street Journal har uden held forsøgt at få kommentar fra Det Hvide Hus, det danske kongehus og den danske ambassade i Washington.

Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, synes ikke om ideen.

- Åh, kære gud! Som en der elsker Grønland, jeg har været der ni gange og elsker befolkningen, dette er en komplet og total katastrofe, skriver Gifford på Twitter.

Der bor 56.000 mennesker på Grønland, og historien melder intet om, hvordan de ser på muligheden for at blive opkøbt af Donald Trump.

Trump besøger Danmark på et officielt statsbesøg 2.-3. september, og det ventes, at Arktis kommer på dagsordenen.

Statsminister Mette Frederiksen besøger i øvrigt Grønland på søndag, hvor hun blandt andet mødes med Kim Kielsen, formand for det grønlandske landsstyre.

Grønland, som blev koloniseret af Danmark i 1720'erne, har siden 2009 haft selvstyre i rigsfællesskab med Danmark.