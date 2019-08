Medie: Trump vil smadre dem med atombomber

Ifølge et amerikansk medie havde Donald Trump en ide, der kunne ende med at USA ville slippe for orkaner. Planen var at smide en atombombe i orkanens øje

Orkaner kan være altødelæggende, når de for alvor får fat over land.

Enhver nations mareridt, men ifølge det amerikanske medie Axion havde Donald Trump en genial ide, der kunne sætte en stopper for moderjords uhyggelige hærgen.

Angiveligt har den amerikanske præsident flere gange bedt Homeland Security og andre sikkerhedsansvarlige om at undersøge muligheden for, hvad der ville ske, hvis der blev smidt en atombombe i orkanens øje.

Efter sigende blev det senest foreslået i forbindelse med en briefing om orkaner på vej mod USA i efteråret, og Axios kilder fortæller, at folk i rummet var i chok.

Sådan så det ud på radaren, da orkanen Katrina var på vej ind mod New Orleans i 2005. Foto: AP

'Folk var forbløffede. Efter mødet tænkte vi hvad fanden? Hvad stiller vi op med det her?', skriver Axion, der samtidig fortæller, at Trump bare fik at vide, at de ville undersøge mulighederne.

Hverken Donald Trump eller de presseansvarlige i Det Hvide Hus har reageret på Axions historie, men det har vejrinstituttet National Oceanic & Meteorological Laboratory, og deres besked er klar. Det er en virkelig dårlig ide.

'Det er ikke nødvendigt at sige, men det ikke en god ide. I løbet af hver stormsæson kan der være nogle, der foreslår, at ødelægge stormen eller orkanen med en atombombe. Udover det faktum, at det måske slet ikke smadrer stormen, så opstår der også et andet problem'.

'Denne fremgangsmåde ville betyde, at det radioaktive henfald vil drive med vinden og derfor ville kunne påvirke landområderne hurtige og forårsage ødelæggende miljøproblemer'.

Axions historie er efterfølgende blevet beskrevet i adskillige medier i hele verden, og den er også nået ud til præsidentkandidat hos Demokraterne Kamala Harris.