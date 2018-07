Medie: Trumps advokat optog samtale om Playboy-model

Donald Trumps advokat Michael Cohen optog i hemmelighed en samtale, hvor han diskuterede med præsidenten, hvor meget de skulle betale til Karen McDougal for at tie stille om en angivelig affære

USA's præsident, Donald Trump, diskuterede to måneder før præsidentvalget i 2016 med sin personlige advokat Michael D. Cohen, hvor meget de skulle betale til Playboy-modellen Karen McDougal for at tie stille.

Hun skulle angiveligt påstå, at hun havde haft en affære med præsidenten.

Det skriver New York Times.

Samtalen optog Michael Cohen i hemmelighed.

Nu skriver New York Times, at FBI har beslaglagt optagelsen, da de ransagede Michael D. Cohens kontor tilbage i april måned.

Lige nu undersøger det amerikanske justitsministerium Michael D. Cohens indblanding i at skulle have betalt kvinder for, at de ikke skulle fortælle om affærer eller andre forhold til Trump. Det skulle være sket inden valgkampen i 2016.

Cohen har været Trumps advokat i over et årti.

Michael Cohen. Foto: AP

Trump har benægtet affæren med Karen McFougal. Foto: AP

Ingen betaling

Trump har nu fået ny advokat efter balladen med Cohen. Nu er det den tidligere borgmester i New York Rudolph W. Giuliani, der klarer præsidentens personlige sager.

Rudolph W. Giuliani bekræftede til New York Times, at Trump havde diskuterede denne sag med Cohen, men han fortæller, at der aldrig blev betalt nogen penge til Karen McDougal.

Ifølge Rudolph W. Giuliani, skulle samtalen kun vare to minutter og dokumentere, at Trump ikke havde gjort noget forkert.

- Intet i denne samtale peger på, at han (Trump red.) skulle have kendskab til sagen, fortalte Rudolph W. Giuliani til New York Times.

Ifølge New York Times, er det advokater og andre der er tætte på sagen, der har afsløret samtalens indhold til avisen.

Affæren

Karen McDougal fortalte i et interview med The New Yorker, at hun mødte Trump til en fest i Playboy-kongen Hugh Hefners mansion i Los Angeles i juni 2006.

Herefter indledte i de angiveligt en ni måneder lang affære.

Tilbage i juni 2006 havde Trump og konen Melania fået deres søn Baron, der på kun var få måneder gammel.

Karen McDougal blev i 1998 blev kåret til årets playmate.

