Medie: USA's ambassadør i Danmark lyver

Det amerikanske medie The New York Times har modbevist en række tweets fra USA's ambassadør i Danmark Carla Sands, hvor hun påstår, at hendes brevstemme ved det amerikanske præsidentvalg ikke er blevet talt med.

På Twitter skriver ambassadøren blandt andet:

'Hver eneste lovlige stemme burde tælle. Valgets legitimitet er på spil,' og 'I går tjekkede jeg stemmeoptællingen i Pennsylvania, og de talte ikke min stemme med.'

Men det har The New York Times altså nu modbevist.

'En søgning på Pennsylvanias hjemmeside om valget viser, at frk. Sands stemme er blevet talt i statens amt Cumberland, hvor hun har boet en del af sin barndom,' lyder det i mediets artikel.

På Twitter har Sands, der i sin personlige profil beskriver sig selv som 'Mor, risotto-elsker, champagne-drikker,' flere gange fremsat kritik mod legitimiteten af det amerikanske valg, der faldt ud til demokraten Joe Bidens fordel.

Og netop staten, hvor Carla Sands stemte, var en af de stater i USA, hvor præsidentvalget blev afgjort.

Udpeget af Trump

Carla Sands har siden 2017 været ambassadør i Danmark og er republikaner.

Hun overtog posten fra demokraten Rufus Gifford.

Amerikanske ambassadører udpeges af præsidenten, så det er altså Donald Trumps valg, at det er Carla Banks, der er endt med at være ambassadør i Danmark.

Rufus Gifford har kommenteret sagen på Twitter.

'Jeg er ked af det, Danmark. Sandhed og retskaffenhed vender tilbage om 70 dage,' skriver han med henvisning til, at det er dér, den kommende præsident Joe Biden bliver sat ind.

