Medie: Viceminister forsøgte at stikke Trump i ryggen - nu kan han selv få kniven

Rod Rosenstein afviser at have foreslået at lave lydoptagelser af Donald Trump for at få ham afsat, men han kan snart være fortid, siger ekspert

Den amerikanske vicejustitsminister, Rod Rosenstein, benægter nu en historie i New York Times, der fortæller, at han foreslog at lave hemmelige lydoptagelser af Donald Trump for at få ham afsat.

Ifølge historien, der blev bragt i avisen fredag, skulle Rod Rosenstein have forsøgt at rekruttere folk til opgaven, sådan at de kunne udløse den 25. tilføjelse i USA's forfatning.

Den kan bruges til at afsætte en præsident, der ikke varetager opgaven.

Afviser ikke helt

Rod Rosenstein har nu udtalt, at det avisen skriver ikke passer:

- Historien er ukorrekt og faktuelt forkert. Jeg vil ikke længere kommentere på en historie, der er skrevet på baggrund af anonyme kilder, der tydeligvis er forudindtaget imod justitsministeriet for at fremme deres egen personlige dagsorden.

- Men lad mig slå det fast. Baseret på mine personlige erfaringer med præsidenten er der ingen basis for at bruge den 25 tilføjelse, skriver han i en pressemeddelelse.

Rod Rosenstein nægter dog ikke udtalelserne direkte, men siger, at det drejede sig om sarkastiske udtalelser, der faldt under en samtale og møder blot få uger efter, at Rod Rosenstein var blevet indsat i april 2017.

Forholdet mellem Trump og hans justisministerium er uden tvivl blevet værre, efter at New York Times har skrevet en opsigtsvækkende artikel, hvor Rosenstein bliver anklaget for at ville lydoptage Trump.

Den hemmelige kronikør?

Trump har endnu ikke kommenteret sagen, men under et vælgermøde i Missouri fredag aften, blev affæren kort nævnt.

- Der har længe lugtet i justitsministeriet. Men den stank skal vi nok komme af med, siger han.

Han nævner ingen navne, men henviser til, at den tidligere FBI-direktør James Comey blev fyret sidste år, og det er velkendt, at han ligger i krig med sin justitsminister, Jeff Sessions.

Præsidentens søn, Donald Trump Jr, er modsat sin far ikke bange for at nævne navne. Han kæder Rod Rosenstein sammen med den hemmelige kronikør, avisen valgte at bringe en kronik fra tidligere på måneden.

- Vi har formentlig en vinder i vores søgen efter 'den anonyme'. Alt sammen for at undergrave en præsident, der rent faktisk udretter noget for Amerika... til en forandring, skriver han på Twitter.

Kronikken hed 'Jeg er en del af modstandsbevægelsen i Trumps administration' og beskrev hvordan flere af Trumps højtstående embedsfolk faktisk modarbejder præsidenten, fordi de ikke mener, at han varetager præsidentposten forsvarligt.

Magtkamp fortsætter

TV 2 har talt med Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor i amerikansk historie ved Syddansk Universitet. Han fortæller, at de anonyme anklager mod Rod Rosenstein fungerer som benzin på det bål, der lige nu brænder mellem Donald Trump og hans justitsministerium.

En kamp, der nu er blevet yderligere intensiveret, da Donald Trump udtalte, at han ikke har nogen justisminister.

- En ting er, hvad er der sker efter midtvejsvalget. Det ved man ikke. Men hvis man ser på eksempelvis Fox News lige nu, er der stemning for, at Rosenstein skal afskediges, fortæller Niels Bjerre-Poulsen til TV 2 og afslutter:

- Frygten fra hans modstandere er, at han nu har fået en undskyldning for at gøre, hvad han hele tiden har villet: At fyre Rod Rosenstein.