Mediegigant i shitstorm: Det er ulækkert!

Timing er alt.

Sådan lyder en god gammeldags talemåde, men den amerikanske mediegigant The Washington Post kløjs i det i kølvandet på Donald Trumps positive coronatest.

Kort efter nyheden om præsidentens positive coronatest lagde de en artikel op med følgende overskrift 'Opinion: Imagine what it will be like to never have to think about Trump again'.

Artiklen handlede om noget helt andet, men timingen var mildest talt dårlig, og det er efterfølgende blevet slettet, men nu får mediegiganten hug.

'Det er sygt', skriver en bruger blandt andet, mens andre kalder det direkte ulækkert.

Det har efterfølgende fået avisen til at forklare sig.

