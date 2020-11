Medier: Et sidste desperat forsøg - ændrer taktik

Ifølge flere amerikanske medier har Donald Trump har ændret taktik i sit forsøg på at blive i Det Hvide Hus trods nederlaget til Joe Biden. Et sidste desperat forsøg, og så skulle det være slut

Joe Biden har vundet det amerikanske valg 2020, men det vil Donald Trump stadig ikke erkende.

Præsidenten har siden valget haft travlt på Twitter, hvor han fører kampagne for, at valgsvindel er årsagen til, at Demokraterne vandt. Der er ingen beviser, men Donald Trump har alligevel sendt sine juridiske bulldogs med Rudy Giuliani i spidsen i byen.

De har i 14 dage forsøgt at få stablet en sag om valgsvindel i Michigan, Pennsylvania, Wisconsin og Georgia på benene. Foreløbigt uden held, men nu skifter de taktik, skriver The Wasington Post og NBC News.

Nu retter han blikket mod Valgmandskollegiet, der mødes 14. december og formelt skal pege på den amerikanske præsident for de kommende fire år.

Vil skabe kaos

Planen er at skabe så meget kaos, inden de 538 valgmænd mødes, at det kan forpurre Joe Bidens sejr.

Sådan afgøres præsidentvalget - Valgmandskollegiet består af 538 valgmænd. Valgmænd er repræsentanter, som de enkelte præsidentkandidater har opstillet i hver stat. Når vælgerne stemmer på en kandidat, stemmer de rent teknisk på, at den kandidats valgmænd skal sidde i valgmandskollegiet. - Valgmandskollegiet peger så på den præsident, som de ønsker, og her gælder det om at tælle til 270. Halvdelen af valgmændene - plus en. Formelt mødes valgmandskollegiet først 14. december, men afgørelsen falder normalt allerede på valgnatten, som stemmerne bliver talt op, og valgmændene fordelt. - I 48 stater og District of Columbia, der ikke har status af en stat, fordeles valgmændene således, at den kandidat, der har fået flest stemmer i staten, får alle sine valgmænd valgt. Uanset om det har været tæt løb eller en klar sejr. - I Nebraska og Maine fordeles valgmændene således, at vinderen i staten får to af valgmændene. Derudover gives en valgmand til den kandidat, der får flest stemmer i hver af de valgkredse, som bruges til at finde medlemmerne til Repræsentanternes Hus. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

Ifølge The Washington Post er planen helt konkret, at optællingen af de stemmer skal forsinkes så meget, at der ikke er et 100 procent klart resultat 14. december.

Og så er der pludselig sået tvivl om Demokraternes sejr.

Donald Trump har stadig ikke erkendt sit nederlagt, og det har besværliggjort den kommende overdragelse. Foto: Jim Watson/Ritzau Scanpix

Næste skridt

NBC News skriver på baggrund af kilder tæt på Donald Trump, at selv om den juridiske kamp fortsætter, så ved de efterhånden godt, at den er nytteløs.

Af samme årsag er præsidenten efter sigende også i gang med at planlægge sit næste træk, der angiveligt skulle være, at han vil overlade nøglerne til Det Hvide Hus til Joe Biden. I første omgang.

Men NBC News skriver, at han i samme moment vil fortsætte med at så tvivl om valgresultatet, mens han offentliggører, at han har tænkt sig at stille op til præsidentvalget i 2024.

Ifølge amerikanske medier har Joe Biden vundet valget med 306 valgmænd mod Donald Trumps 232.