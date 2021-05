Medier: Regeringen vil hjemtage tre mødre og 14 børn fra Syrien

Ifølge adskillige medier vil regeringen tage tre mødre med dansk statsborgerskab samt deres 14 børn hjem til Danmark, efter at de har siddet i fangelejre i Syrien.

Det skriver medierne, blandt andet Politiken, Berlingske og Ekstra Bladet, tirsdag. Ritzau har ligeledes fået historien bekræftet.

Regeringen har længe været under pres fra sine støttepartier, ikke mindst De Radikale og Enhedslisten, for at hjemtage børn og mødre fra fangelejrene, hvor de bor under problematiske forhold.

Et bredt flertal i Folketinget med regeringen, Venstre, De Konservative, SF, De Radikale og Liberal Alliance besluttede i marts at nedsætte en taskforce til at komme med anbefalinger til, hvad der skulle ske med mødrene og deres børn, der sidder i fangelejrene al-Hol og al-Roj.

Statsminister Mette Frederiksen (S) afviste længe at tage mødrene og børnene hjem med henvisning til, at mødrene havde meldt sig under fanerne hos Islamisk Stat og dermed kunne være en trussel mod Danmark.

- Børnene er i en skrækkelig situation, og jeg er sikker på, at forholdene i lejrene ikke egner sig til, at børn skal være der.

- Men i vores optik betyder det ikke, at de mennesker, der har vendt Danmark ryggen, skal tilbage, sagde Mette Frederiksen i marts.

Ifølge Politiken har partilederne på et møde tirsdag i Justitsministeriet fået at vide, at efterretningstjenesterne vurderer, at det sikkerhedsmæssigt giver bedst mening at hjemtage tre danske kvinder i de syriske fangelejre samt deres børn.

Årsagen er, at der er større risiko for, at børnene bliver radikaliseret, jo længere tid de befinder sig i fangelejrene.

Det er uvist, hvornår mødrene og deres børn kan vende hjem.

Der sidder derudover tre kvinder og fem børn med tilknytning til Danmark, for eksempel i form af tidligere statsborgerskab eller opholdstilladelse, i fangelejrene.

Regeringen vil ifølge Politiken forsøge at hente de fem børn til Danmark, men uden at mødrene kommer med.

Det vil kræve, at mødrene giver samtykke til det.